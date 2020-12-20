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أمير تبوك يطمئن على صحة والدة متحدث الأمارة

أمير تبوك يطمئن على صحة والدة متحدث الأمارة

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أمير تبوك يطمئن على صحة والدة متحدث الأمارة

أمير تبوك يطمئن على صحة والدة متحدث الأمارة
http://almnatiq.net/?p=932405
المناطق - تبوك- علي العميري:

اطمأن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, على صحة والدة المستشار المتحدث الرسمي في الامارة علي القحطاني التي ترقد في مدينة الامير سلطان الطبية العسكرية بالرياض إثر عارض صحي ألم بها .وسأل سموه خلال اتصال هاتفي أجراه مع ابنها ، الله تعالى لها بالشفاء وعبر علي القحطاني عن عظيم شكره وصادق الامتنان والعرفان والتقدير لسمو أمير منطقة تبوك على حرص سموه الدائم بالمتابعة والسؤال عن الجميع وتفقد احوالهم من أبناء المنطقة ومشاركته أفراحهم وأتراحهم، داعيا الله أن يجزيه خير الجزاء.

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