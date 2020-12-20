احدث الأخبار

بعد السلالة الجديدة.. الكويت تحظر الطيران من بريطانيا
أبرز المواد
 نجاح اليوم الأول في اختبارات “منصة مدرستي” وتفاعل كبير بين المعلمين وطلابهم وشراكة مستمرة بين المدرسة والأسرة
أبرز المواد
 أمير تبوك يطمئن على صحة والدة متحدث الأمارة
منطقة تبوك
 رئيس هيئة الأركان العامة يرأس إيجاز خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا بوزارة الدفاع
أبرز المواد
 منصّات “سكني” الرقميّة تُسجّل إقبالاً من المواطنين بالتزامن مع إطلاق مشروع سكني جديد بجدة
أبرز المواد
 الأوروبي يستنفر.. سلالة كورونا المتحولة تنشر الرعب
أبرز المواد
 موسكو: نعمل على زيادة دور أرامكو بمشاريع الطاقة الروسية
أبرز المواد
 الهيئة الملكية بالجبيل تطلق مبادرة ” ويستمر العطاء “
المنطقة الشرقية
 “اليونسكو” تحتفي باليوم العالمي للغة العربية
أبرز المواد
 أمير الشرقية يطلع على رسالة البوعلي للدكتوراه
المنطقة الشرقية
 متحدث الصحة: لم تظهر أي أعراض على الحاصلين على لقاح كورونا والجرعة الثانية بعد 21 يوماً
أبرز المواد
 المركز الوطني للأرصاد يصدر التقرير المناخي للحالة السائلة والمتوقعة للمملكة خلال فصل الشتاء
أبرز المواد
بعد السلالة الجديدة.. الكويت تحظر الطيران من بريطانيا

بعد السلالة الجديدة.. الكويت تحظر الطيران من بريطانيا

أبرز المواد
نجاح اليوم الأول في اختبارات “منصة مدرستي” وتفاعل كبير بين المعلمين وطلابهم وشراكة مستمرة بين المدرسة والأسرة

نجاح اليوم الأول في اختبارات “منصة مدرستي” وتفاعل كبير بين المعلمين وطلابهم وشراكة مستمرة بين المدرسة والأسرة

أبرز المواد
أمير تبوك يطمئن على صحة والدة متحدث الأمارة

أمير تبوك يطمئن على صحة والدة متحدث الأمارة

منطقة تبوك
رئيس هيئة الأركان العامة يرأس إيجاز خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا بوزارة الدفاع

رئيس هيئة الأركان العامة يرأس إيجاز خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا بوزارة الدفاع

أبرز المواد

بعد السلالة الجديدة.. الكويت تحظر الطيران من بريطانيا

بعد السلالة الجديدة.. الكويت تحظر الطيران من بريطانيا
http://almnatiq.net/?p=932413
المناطق - وكالات

بعد الإعلان عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد “خارجة عن السيطرة” في بريطانيا، أعلنت هيئة الطيران المدني الكويتية، الأحد، حظر الطيران القادمة من هناك، وأدرجت الدولة الأوروبية ضمن الدول ذات الخطورة العالية.

وأوضحت هيئة الطيران المدني الكويتية، أن قرار حظر الطيران القادم من المملكة المتحدة، تم اتخاذه “بناء على تعليمات السلطات الصحية”.

ويأتي القرار الكويتي بينما كشفت العديد من الدول حول العالم عن التدابير الوقائية التي ستتخذها، على خلفية إعلان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الأحد، “خروج السلالة الجديدة من فيروس كورونا عن السيطرة”.

وقال هانكوك، في حديث لــ”سكاي نيوز”، إنه “سيكون من الصعب السيطرة على السلالة الجديدة لكورونا قبل توزيع اللقاحات على مستوى كبير”.

وأضاف: “نريد أن نضع حدا لتفشي السلالة الجديدة من الفيروس من خلال إجراءات التباعد الاجتماعي”.

وتابع وزير الصحة البريطاني، قائلا: “خطتنا أن ننتهي من تلقيح مليون شخص خلال أيام”، لافتا إلى قرار إعادة فرض الحجر الصحي في لندن وجنوب شرق إنجلترا.

وسارعت عدة دول إلى اتخاذ قرارات حازمة بعد تصريحات هانكوك، حيث حظرت هولندا الرحلات الجوية من المملكة المتحدة لبقية العام على الأقل، بينما أصدرت بلجيكا حظرا على الطيران بدءا من منتصف الليل، وأوقفت أيضا رحلات القطارات إلى بريطانيا.

من جانبهم، يفكر المسؤولون الألمان في “خيارات جادة” فيما يتعلق بالرحلات القادمة من المملكة المتحدة، لكنهم لم يتخذوا أي إجراء بعد.

روابط ذات صلة

نجاح اليوم الأول في اختبارات “منصة مدرستي” وتفاعل كبير بين المعلمين وطلابهم وشراكة مستمرة بين المدرسة والأسرة

نجاح اليوم الأول في اختبارات “منصة مدرستي” وتفاعل كبير بين المعلمين وطلابهم وشراكة مستمرة بين المدرسة والأسرة
رئيس هيئة الأركان العامة يرأس إيجاز خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا بوزارة الدفاع

رئيس هيئة الأركان العامة يرأس إيجاز خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا بوزارة الدفاع
منصّات “سكني” الرقميّة تُسجّل إقبالاً من المواطنين بالتزامن مع إطلاق مشروع سكني جديد بجدة

منصّات “سكني” الرقميّة تُسجّل إقبالاً من المواطنين بالتزامن مع إطلاق مشروع سكني جديد بجدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*