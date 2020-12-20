صحة بيشة : أكثر من 11,500 زيارة منزلية للمرضى لعام 2020م

المناطق - عسير

في إطار برنامج الرعاية المنزلية نفّذت صحة بيشة 11,634 زيارة للمرضى في منازلهم خلال عام 2020م، من خلال 10 فرق طبية ميدانية، و 2754 رحلة توصيل أدوية ومستلزمات طبية للمرضي المحتاجين إليها.

وأوضحت صحة بيشة بأن الخدمات المقدمة من قبل الرعاية الصحية المنزلية شملت (العناية بالمرضى بعد العمليات الجراحية والخروج من المستشفى، والعناية بالمرضى طريحي الفراش الذين يعانون من قرح الفراش، والرعاية للمرضى بعد خروجهم من العناية المركزة، وتقديم الرعاية التلطيفية لمرضى السرطان والحالات المتقدمة في المرض والتحكم في آلامهم، وإرشادات التغذية للأطفال وكبار السن وتوجيه الأسرة لعمل الوجبات المناسبة، وتقديم الدعم والتوعية للمرضى ومقدمي الرعاية للعائلة بهدف المحافظة على صحة المريض، وتوفير اللوازم والمعدات الطبية وفقاً للاحتياج).

كما يقوم البرنامج بمتابعة ذوي الأمراض المزمنة مثل مرضى ارتفاع ضغط الدم ومتابعة مرضى السكري، ومعالجة الجروح وقرح الفراش، وسحب عينات التحاليل المخبرية للمرضى، ومتابعة ادوية الامراض المزمنة، والعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، ورعاية انابيب التغذية والقسطرة البولية، وتوفير المستلزمات الطبية للمرضى تحت الخدمة، وتوفير الأجهزة الطبية للمرضى تحت الخدمة، والدعم الاجتماعي والنفسي للمرضى تحت الخدمة، والتثقيف الصحي للمريض والأسرة والمجتمع، والمشاركة في الفعاليات والأنشطة الاجتماعية العامة، والرعاية التلطيفية ورعاية المرضى كبار السن.