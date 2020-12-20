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انعقاد الاجتماع الأول للجنة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الرياض

انعقاد الاجتماع الأول للجنة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الرياض
http://almnatiq.net/?p=932440
المناطق - واس

استضافت جامعة الملك سعود الاجتماع الأول للجنة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية بمنطقة الرياض والكلية التقنية بالرياض.
ورأس الاجتماع وكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور محمد بن صالح النمي بحضور عمداء القبول والتسجيل بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الملك سعود، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وجامعة شقراء، وجامعة المجمعة، والمدير العام لشؤون المتدربين بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وجرى خلال الاجتماع استعراض جدول الأعمال الذي اشتمل على عدة موضوعات أهمها مناقشة الجدول الزمني لإجراءات القبول للعام الجامعي القادم 1443 هـ، وتشكيل اللجان الفرعية العاملة في البوابة من أجل متابعة إجراءات وعمليات القبول المختلفة، كما تم إطلاع اللجنة على التحديثات التي طرأت على بوابتي القبول الإلكتروني للطلاب والطالبات ليواكب آخر التطورات في مجال تصميم صفحات الويب.
وتعدّ تجربة القبول الموحد في الجامعات الحكومية في منطقة الرياض -التي تضم أيضاً الكلية التقنية بالرياض- من التجارب الرائدة في التكامل التقني والإداري بين الجامعات والكليات التقنية.
وتحرص لجنة القبول الموحد في منطقة الرياض على مواصلة تطوير آليات وإجراءات القبول في الجامعات والكليات المشتركة فيها للوصول لنتائج أفضل في التوظيف الأمثل للتقنية، والاستفادة القصوى من المقاعد المتاحة وضمان عدم الهدر فيها من خلال تفادي تكرار القبول في الجامعات وتسهيل إجراءات القبول وتوحيدها لتوفير الوقت والجهد على الطلاب وأولياء أمورهم وتلافي تكرار إدخال البيانات في الجامعات أو الكليات التقنية.

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