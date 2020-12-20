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خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا ملكياً بترقية وتعيين (17) قاضيًا بديوان المظالم

خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا ملكياً بترقية وتعيين (17) قاضيًا بديوان المظالم
http://almnatiq.net/?p=932446
المناطق - واس

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين (17) قاضيًا بمختلف الدرجات القضائية بديوان المظالم.
صرح بذلك معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، مبينًا أن الأمر الملكي تضمن ترقية قاضٍ من درجة (وكيل محكمة/أ) إلى درجة (رئيس محكمة/ب)، وترقية ثلاثة قضاة من درجة (وكيل محكمة/ب) إلى درجة (وكيل محكمة/أ)، وترقية ثمانية قضاة من درجة (قاضي/ب) إلى درجة(قاضي/أ) وترقية قاضٍ من درجة (قاضي/ج) إلى درجة (قاضي/ب) وتعيين ثلاثة قضاة على درجة (قاضي/ب) وترقية قاضٍ من درجة (ملازم قضائي) إلى درجة (قاضي/ج)
وأكد معاليه أن هذا الأمر الملكي الكريم وما سبقه من أوامر ملكية كريمة في هذا الشأن تأتي امتداداً لما توليه القيادة الرشيدة – يحفظها الله – من اهتمام بمرفق قضاء ديوان المظالم، من خلال دعمه بالكوادر القضائية ؛ لتقديم المزيد من البذل ومن ثم الوصول إلى التطلعات
السامية .
واختتم معالي الدكتور اليوسف تصريحه سائلًا المولى الكريم أن يبارك في المساعي الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ودعمه المستمر، وأن يوفقه وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- إلى كل خير وصلاح.

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