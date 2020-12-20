مدير مكتب التعليم بصوير يتفقد سير الاختبارات

المناطق - الجوف

تفقد مدير مكتب التعليم بصوير التابع لإدارة تعليم منطقة الجوف محمد بن حميدي الرويلي اليوم, سير الاختبارات النهائية للفصل الأول للعام الدارسي 1441/1442 هـ ‘عن بعد عبر منصة مدرستي.

وأوضح ،الرويلي أن المكتب استكمل كافة الاستعدادات للاختبارات،من خلال عقد العديد من الاجتماعات وورش العمل،ووضع خطة وآلية لتهيئة البيئة العلمية التعليمية المناسبة ،للطلاب والمعلمين وإنجاح التعليم الإلكتروني عند بعد، وتأمين جميع أدوات القياس والمستلزمات لضمان استمرار العملية التعليمية مع الظروف الحالية .

وناشد مدير تعليم صوير محمد الرويلي أولياء أمور الطلاب،بضرورة العمل على تحقيق مبداء الشراكة التربوية مع المدرسة ،والتعاون معها بمراقبة أبنائهم ومتابعتهم خلال فترة الاختبارات والاهتمام بتشجيعهم وتحفيزهم .