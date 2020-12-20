احدث الأخبار

ألمانيا : الخبراء أكدوا أن لقاحات كورونا الحالية تستطيع مكافحة السلالة الجديدة
أبرز المواد
 وزير الشؤون البلدية والقروية يدشن “برنامج قادة المستقبل” لموظفي القطاع البلدي
أبرز المواد
 بعد السلالة الجديدة.. أعلى حصيلة يومية لكورونا في بريطانيا
أبرز المواد
 مدير مكتب التعليم بصوير يتفقد سير الاختبارات
منطقة الجوف
 خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا ملكياً بترقية وتعيين (17) قاضيًا بديوان المظالم
أبرز المواد
 عشرات القتلى في أشهر قليلة.. حصيلة مأساوية لمونديال قطر
أبرز المواد
 انعقاد الاجتماع الأول للجنة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الرياض
منطقة الرياض
 سلالة كورونا الجديدة.. تعرف على حقيقتها “بلا تهويل أو تهوين”
أبرز المواد
 صحة بيشة : أكثر من 11,500 زيارة منزلية للمرضى لعام 2020م
منطقة عسير
 منظمة الصحة العالمية تؤكد تفشي سلالة كورونا الجديدة في 3 دول أخرى علاوة على بريطانيا
أبرز المواد
 أمير الشرقية يدشن المسابقة الوطنية المعمارية لتصميم حي ( سمايا ) 2020 افتراضياً بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل
المنطقة الشرقية
 أمير منطقة حائل يطلق حملة “مأمني”
منطقة حائل
ألمانيا : الخبراء أكدوا أن لقاحات كورونا الحالية تستطيع مكافحة السلالة الجديدة

ألمانيا : الخبراء أكدوا أن لقاحات كورونا الحالية تستطيع مكافحة السلالة الجديدة

أبرز المواد
وزير الشؤون البلدية والقروية يدشن “برنامج قادة المستقبل” لموظفي القطاع البلدي

وزير الشؤون البلدية والقروية يدشن “برنامج قادة المستقبل” لموظفي القطاع البلدي

أبرز المواد
بعد السلالة الجديدة.. أعلى حصيلة يومية لكورونا في بريطانيا

بعد السلالة الجديدة.. أعلى حصيلة يومية لكورونا في بريطانيا

أبرز المواد
مدير مكتب التعليم بصوير يتفقد سير الاختبارات

مدير مكتب التعليم بصوير يتفقد سير الاختبارات

منطقة الجوف

مدير مكتب التعليم بصوير يتفقد سير الاختبارات

مدير مكتب التعليم بصوير يتفقد سير الاختبارات
http://almnatiq.net/?p=932448
المناطق - الجوف

تفقد مدير مكتب التعليم بصوير التابع لإدارة تعليم منطقة الجوف محمد بن حميدي الرويلي اليوم, سير الاختبارات النهائية للفصل الأول للعام الدارسي 1441/1442 هـ ‘عن بعد عبر منصة مدرستي.

وأوضح ،الرويلي أن المكتب استكمل كافة الاستعدادات للاختبارات،من خلال عقد العديد من الاجتماعات وورش العمل،ووضع خطة وآلية لتهيئة البيئة العلمية التعليمية المناسبة ،للطلاب والمعلمين وإنجاح التعليم الإلكتروني عند بعد، وتأمين جميع أدوات القياس والمستلزمات لضمان استمرار العملية التعليمية مع الظروف الحالية .

وناشد مدير تعليم صوير محمد الرويلي أولياء أمور الطلاب،بضرورة العمل على تحقيق مبداء الشراكة التربوية مع المدرسة ،والتعاون معها بمراقبة أبنائهم ومتابعتهم خلال فترة الاختبارات والاهتمام بتشجيعهم وتحفيزهم .

روابط ذات صلة

أمير منطقة الجوف يتفقد أحياء القريات ومركز الحديثة

أمير منطقة الجوف يتفقد أحياء القريات ومركز الحديثة
أمير منطقة الجوف يؤكد حرص القيادة على تحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة

أمير منطقة الجوف يؤكد حرص القيادة على تحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة
‏74 ألف طالب وطالبة يؤدون الاختبارات في تعليم الجوف

‏74 ألف طالب وطالبة يؤدون الاختبارات في تعليم الجوف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*