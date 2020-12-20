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بعد السلالة الجديدة.. أعلى حصيلة يومية لكورونا في بريطانيا

بعد السلالة الجديدة.. أعلى حصيلة يومية لكورونا في بريطانيا

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بعد السلالة الجديدة.. أعلى حصيلة يومية لكورونا في بريطانيا

بعد السلالة الجديدة.. أعلى حصيلة يومية لكورونا في بريطانيا
http://almnatiq.net/?p=932451
المناطق - وكالات

في الوقت الذي أعلنت فيه بريطانيا عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد فيها، و”خروجها عن السيطرة”، سجلت البلاد، الأحد، قرابة 36 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أعلى حصيلة يومية للإصابات.

وأظهرت بيانات رسمية أن عدد إصابات “كوفيد-19” في بريطانيا زادت 35928 حالة، الأحد، وهو أعلى معدل ارتفاع يومي منذ بدء تفشي الوباء في المملكة.

كما سجلت 326 وفاة، وهي أقل من حصيلة السبت، التي بلغت 534 وفاة، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وشددت الحكومة البريطانية من القيود المفروضة في العاصمة لندن وجنوب شرقي البلاد، سعيا منها للحد من انتشار سلالة جديدة من الفيروس مختلفة وسريعة الانتشار.

وكان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك قد قال، الأحد، لـ”سكاي نيوز”، إنه “سيكون من الصعب السيطرة على السلالة الجديدة لكورونا قبل توزيع اللقاحات على مستوى كبير”.

وأضاف الوزير البريطاني: “نريد أن نضع حدا لتفشي السلالة الجديدة من الفيروس من خلال إجراءات التباعد الاجتماعي”.

وتابع قائلا: “خطتنا أن ننتهي من تلقيح مليون شخص خلال أيام”، لافتا إلى قرار إعادة فرض الحجر الصحي في لندن وجنوب شرق إنجلترا.

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