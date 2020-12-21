احدث الأخبار

هيئة صحية أوروبية تدعو إلى تحليل وتتبع عينات فيروس كورونا لاكتشاف السلالة الجديدة
أبرز المواد
 إعلان المتأهلين للتحكيم النهائي في فردي “الوضح” بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
أبرز المواد
 بريطانيا تغلق ميناء دوفر الحيوي بعد قرار فرنسا تعليق حركة التنقل معها
أبرز المواد
 الأميرة هيفاء آل مقرن: المملكة أكبر داعم ومعزز لحضور اللغة العربية في اليونسكو
أبرز المواد
 هل تغلق التلفزيون ثم تنام؟ هذا ما تفعله بنا العادة الكارثية
أبرز المواد
 “بلاي ستيشن” تفاجئ الجميع.. وتسحب لعبتها المنتظرة
أبرز المواد
 كريستيانو رونالدو.. هدف خارق و”صدفة لا تصدق”
أبرز المواد
 الداخلية: المملكة تقرر تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين – إلا في الحالات الاستثنائية – مؤقتا لمدة أسبوع، قابلة للتمديد اسبوعا آخر
أبرز المواد
 صواريخ تستهدف السفارة الأميركية في بغداد
أبرز المواد
 وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز الـ315 ألف حالة
أبرز المواد
 جامعة الأميرة نورة تتفاعل مع عام الخط العربي 2020
منطقة الرياض
 ‏إدارة الابتعاث بجامعة الجوف‬⁩ تسعى لإكساب المبتعثين الخبرات العالمية بشتى مجالات المعرفة
منطقة الجوف
هيئة صحية أوروبية تدعو إلى تحليل وتتبع عينات فيروس كورونا لاكتشاف السلالة الجديدة

هيئة صحية أوروبية تدعو إلى تحليل وتتبع عينات فيروس كورونا لاكتشاف السلالة الجديدة

أبرز المواد
إعلان المتأهلين للتحكيم النهائي في فردي “الوضح” بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

إعلان المتأهلين للتحكيم النهائي في فردي “الوضح” بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

أبرز المواد
بريطانيا تغلق ميناء دوفر الحيوي بعد قرار فرنسا تعليق حركة التنقل معها

بريطانيا تغلق ميناء دوفر الحيوي بعد قرار فرنسا تعليق حركة التنقل معها

أبرز المواد
الأميرة هيفاء آل مقرن: المملكة أكبر داعم ومعزز لحضور اللغة العربية في اليونسكو

الأميرة هيفاء آل مقرن: المملكة أكبر داعم ومعزز لحضور اللغة العربية في اليونسكو

أبرز المواد

الداخلية: المملكة تقرر تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين – إلا في الحالات الاستثنائية – مؤقتا لمدة أسبوع، قابلة للتمديد اسبوعا آخر

الداخلية: المملكة تقرر تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين – إلا في الحالات الاستثنائية – مؤقتا لمدة أسبوع، قابلة للتمديد اسبوعا آخر
http://almnatiq.net/?p=932477
المناطق - واس

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه بناء على ما رفعته وزارة الصحة عن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) في عدد من الدول، وحتى تتضح معلومات طبية عن طبيعة هذا الفيروس، ورغبة في اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.
فقد قررت حكومة المملكة اتخاذ الإجراءات الاحترازية التالية:
أولًا: تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين – إلا في الحالات الاستثنائية – مؤقتاً لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعاً آخر، ما عدا الرحلات الأجنبية الموجودة حاليا في أراضي المملكة، فيسمح لها بالمغادرة.
ثانيًا: تعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية مؤقتًا لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعًا آخر.
ثالثًا: على كل من عاد من إحدى الدول الأوروبية أو من أي دولة ظهر فيها الوباء، وفق ما تحدده وزارة الصحة اعتباراً من تاريخ 23 / 4 / 1442 هجرية الموافق 8 / 12 / 2020 ميلادية وإلى تاريخه، الالتزام بالآتي:
1 / العزل المنزلي لمدة أسبوعين اعتبارا من تاريخ قدومه إلى المملكة.
2 / أن يقوم بإجراء فحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال فترة عزله، مع تكرار الفحص كل خمسة أيام.
رابعًا: على كل من عاد من إحدى الدول الأوروبية أو مر بها أو بأي دولة ظهر فيها الوباء – خلال الأشهر الثلاثة الماضية – أن يقوم بإجراء فحص فيروس كورونا المستجد(كوفيد 19).
ويستثنى مما ورد أعلاه حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد من الدول التي لم يظهر فيها الفيروس المتحور، وفق ما تحدده وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة النقل.
وسوف تتم مراجعة هذه الإجراءات في ضوء المستجدات المتعلقة بالجائحة، وما يرد من وزارة الصحة.

روابط ذات صلة

هيئة صحية أوروبية تدعو إلى تحليل وتتبع عينات فيروس كورونا لاكتشاف السلالة الجديدة

هيئة صحية أوروبية تدعو إلى تحليل وتتبع عينات فيروس كورونا لاكتشاف السلالة الجديدة
إعلان المتأهلين للتحكيم النهائي في فردي “الوضح” بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

إعلان المتأهلين للتحكيم النهائي في فردي “الوضح” بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
بريطانيا تغلق ميناء دوفر الحيوي بعد قرار فرنسا تعليق حركة التنقل معها

بريطانيا تغلق ميناء دوفر الحيوي بعد قرار فرنسا تعليق حركة التنقل معها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*