هل تغلق التلفزيون ثم تنام؟ هذا ما تفعله بنا العادة الكارثية

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http://almnatiq.net/?p=932484
المناطق - الرياض

تخلد الغالبية العظمى من الناس إلى النوم مباشرة بعد إطفاء التلفزيون أو الهاتف، على الرغم من أن هذا الأمر يتعارض كليا مع توصيات الأطباء.

وقال موقع “هيلث” إن النوم مباشرة بعد إطفاء التلفزيون أو الهاتف له سلبيات كثيرة، مضيفا أن كل الدراسات، التي أجريت في هذا الصدد، اتفقت على الخلاصة نفسها.

وينصح الباحثون بالتخلي عن هذه العادة، على اعتبار أن الضوء يؤثر على الساعة الداخلية للجسم ويؤدي إلى “فوضى في دورة النوم”.

كما أن الضوء الأزرق الصادر عن شاشة التلفزيون أو الهاتف يؤدي إلى الإصابة بالأرق والإجهاد، مما يخفض “جودة النوم”.

ويعود هذا الأمر إلى أن الضوء الأزرق يعطل إنتاج “الميلاتونين” في الجسم، وهو الهرمون المسؤول عن عملية النوم، مقابل رفع مستويات “الكورتيزول”، الذي يجعلك مستيقظا.

إضافة إلى ذلك، وجدت دراسة سابقة، نُشرت في “JAMA Internal Medicine”، أن النوم مع التلفاز في غرفة نومك “قد يكون عامل خطر لزيادة الوزن والتعرض للسمنة”.

ولهذا ينصح الخبراء بضرورة إطفاء التلفزيون والهاتف قبل نحو ساعة ونصف إلى ساعتين من النوم، واستغلال ذلك الحيز الزمني في المطالعة أو التأمل.

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