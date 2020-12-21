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إعلان المتأهلين للتحكيم النهائي في فردي “الوضح” بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

إعلان المتأهلين للتحكيم النهائي في فردي “الوضح” بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

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إعلان المتأهلين للتحكيم النهائي في فردي “الوضح” بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

إعلان المتأهلين للتحكيم النهائي في فردي “الوضح” بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
http://almnatiq.net/?p=932499
المناطق - الرياض

أعلنت لجنة التحكيم في النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل والتي تقام خلال المدة من 1 ديسمبر الحالي وحتى 14 يناير المقبل بالصياهد الجنوبية، قائمة المتأهلين “فئة الفردي” لون “الوضح” والتي من المقرر أن تعرض أمام لجنة التحكيم بعد غدٍ لتحديد الفائزين.
وضمت قائمة المتأهلين ثلاث فرديات لشركة حرش العراقيب للمواشي، إلى جانب فرديات لكلٍ من تركي سعود الحقباني وسحمي وقيان الدوسري وعبدالمجيد عبدالرحمن الجريسي ومسعود بن فهيد الهاجري، إضافة للثلاثي الكويتي طلال مسلم فارس وعبدالله عبدالمحسن التويجري وعبدالله شويمي فالح.
وأوضحت اللجنة أن عدد المسجلين بلغ 65 متناً، شارك منهم 33 متناً، وخرج منهم بعد التحكيم الأولي 22 متناً، واستبعدت حالة بسبب العبث.
من جهة أخرى تتواصل غداً الإثارة في منافسات “فردي دق” للوني “الشعل والصفر”، وستكون المنافسة قوية في اللونين، حيث يبدو الكويتي دبوس مبارك الدبوس المرشح الأقوى في لون “الصفر” بعد تأهله بست فرديات، إلى جانب شبنان بن فهد الدوسري (فرديتين) وصاحب المركز الرابع في النسخة الماضية تركي محمد السبيعي وسامي عبدالله العتيبي.
وكان الدبوس خطف الأنظار في النسخة الماضية بحصوله على المراكز الأول والثالث والخامس.
وفي المقابل ينتظر أن يشهد لون (الشعل) منافسة سعودية كويتية، إذ ضمت قائمة المتأهلين ثلاثة كويتيين، يتقدمهم حامل اللقب في النسخة الماضية فلاح سالم الهاجري، وصاحب المركز الخامس علوش نحيان العجمي وعبدالله علي الرشيدي(فرديتين)، إلى جانب أربعة سعوديين وهم مهنا إبراهيم العنزي (فرديتين) وفلاح سلطان المطيري (فرديتين) وبدر بن داخل العتيبي ومشعل خالد بن حثلين.

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