احدث الأخبار

مطورا لقاح كورونا يرفضان منح أردوغان فرصة “استغلال إنجازهما”
منوعات
 الماء الدافئ بالليمون يحدث ضررا هائلا “داخل الفم”
أبرز المواد
 260 ألف طالب وطالبة يؤدون اختباراتهم “عن بعد” بتعليم عسير
منطقة عسير
 أمانة عسير تواصل تنظيم سلسلة ورش عمل ” المراقب البلدي واجبات و اخلاقيات”
منطقة عسير
 أمين الجوف يجتمع برئيس بلديتي القريات والحديثة
منطقة الجوف
 مانشستر يونايتد يكتسح ليدز بسداسية في الدوري الإنجليزي
أبرز المواد
 الاسترليني يهبط مع ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا
أبرز المواد
 هيئة صحية أوروبية تدعو إلى تحليل وتتبع عينات فيروس كورونا لاكتشاف السلالة الجديدة
أبرز المواد
 إعلان المتأهلين للتحكيم النهائي في فردي “الوضح” بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
أبرز المواد
 بريطانيا تغلق ميناء دوفر الحيوي بعد قرار فرنسا تعليق حركة التنقل معها
أبرز المواد
 الأميرة هيفاء آل مقرن: المملكة أكبر داعم ومعزز لحضور اللغة العربية في اليونسكو
أبرز المواد
 هل تغلق التلفزيون ثم تنام؟ هذا ما تفعله بنا العادة الكارثية
أبرز المواد
مطورا لقاح كورونا يرفضان منح أردوغان فرصة “استغلال إنجازهما”

مطورا لقاح كورونا يرفضان منح أردوغان فرصة “استغلال إنجازهما”

منوعات
الماء الدافئ بالليمون يحدث ضررا هائلا “داخل الفم”

الماء الدافئ بالليمون يحدث ضررا هائلا “داخل الفم”

أبرز المواد
260 ألف طالب وطالبة يؤدون اختباراتهم “عن بعد” بتعليم عسير

260 ألف طالب وطالبة يؤدون اختباراتهم “عن بعد” بتعليم عسير

منطقة عسير
أمانة عسير تواصل تنظيم سلسلة ورش عمل ” المراقب البلدي واجبات و اخلاقيات”

أمانة عسير تواصل تنظيم سلسلة ورش عمل ” المراقب البلدي واجبات و اخلاقيات”

منطقة عسير

الاسترليني يهبط مع ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا

الاسترليني يهبط مع ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=932502
المناطق - وكالات

هبط الجنيه الاسترليني بنسبة 0.82 في المئة، وذلك بعد فرض بريطانيا قيود جديدة صارمة لمواجهة سلالة جديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا وعدم إحراز تقدم نحو الاتفاق لخروجها من الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الصحة البريطاني إن من الممكن أن تظل لندن ومناطق جنوب شرق بريطانيا خاضعة لقيود أكثر صرامة لبعض الوقت من أجل القضاء على سلالة فيروس كورونا الجديدة، في حين أغلقت العديد من الدول الأوروبية أبوابها أمام القادمين من المملكة.

كما أصرت بريطانيا في المحادثات التجارية مع الاتحاد الأوروبي على ضرورة أن يفتح التكتل الطريق أمام اتفاق تجاري جديد لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، وهو ما قوبل برد سريع من المفاوض الأوروبي الذي دافع عن حق الاتحاد في حماية مصالحه.

وعند الساعة 1925 بتوقيت غرينتش، هبط الجنيه الإسترليني بنسبة 0.82 في المئة لتبلغ قيمته 1.3417 دولار.

روابط ذات صلة

الماء الدافئ بالليمون يحدث ضررا هائلا “داخل الفم”

الماء الدافئ بالليمون يحدث ضررا هائلا “داخل الفم”
مانشستر يونايتد يكتسح ليدز بسداسية في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد يكتسح ليدز بسداسية في الدوري الإنجليزي
هيئة صحية أوروبية تدعو إلى تحليل وتتبع عينات فيروس كورونا لاكتشاف السلالة الجديدة

هيئة صحية أوروبية تدعو إلى تحليل وتتبع عينات فيروس كورونا لاكتشاف السلالة الجديدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*