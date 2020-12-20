احدث الأخبار

مطورا لقاح كورونا يرفضان منح أردوغان فرصة “استغلال إنجازهما”
منوعات
 الماء الدافئ بالليمون يحدث ضررا هائلا “داخل الفم”
أبرز المواد
 260 ألف طالب وطالبة يؤدون اختباراتهم “عن بعد” بتعليم عسير
منطقة عسير
 أمانة عسير تواصل تنظيم سلسلة ورش عمل ” المراقب البلدي واجبات و اخلاقيات”
منطقة عسير
 أمين الجوف يجتمع برئيس بلديتي القريات والحديثة
منطقة الجوف
 مانشستر يونايتد يكتسح ليدز بسداسية في الدوري الإنجليزي
أبرز المواد
 الاسترليني يهبط مع ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا
أبرز المواد
 هيئة صحية أوروبية تدعو إلى تحليل وتتبع عينات فيروس كورونا لاكتشاف السلالة الجديدة
أبرز المواد
 إعلان المتأهلين للتحكيم النهائي في فردي “الوضح” بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
أبرز المواد
 بريطانيا تغلق ميناء دوفر الحيوي بعد قرار فرنسا تعليق حركة التنقل معها
أبرز المواد
 الأميرة هيفاء آل مقرن: المملكة أكبر داعم ومعزز لحضور اللغة العربية في اليونسكو
أبرز المواد
 هل تغلق التلفزيون ثم تنام؟ هذا ما تفعله بنا العادة الكارثية
أبرز المواد
مطورا لقاح كورونا يرفضان منح أردوغان فرصة “استغلال إنجازهما”

مطورا لقاح كورونا يرفضان منح أردوغان فرصة “استغلال إنجازهما”

منوعات
الماء الدافئ بالليمون يحدث ضررا هائلا “داخل الفم”

الماء الدافئ بالليمون يحدث ضررا هائلا “داخل الفم”

أبرز المواد
260 ألف طالب وطالبة يؤدون اختباراتهم “عن بعد” بتعليم عسير

260 ألف طالب وطالبة يؤدون اختباراتهم “عن بعد” بتعليم عسير

منطقة عسير
أمانة عسير تواصل تنظيم سلسلة ورش عمل ” المراقب البلدي واجبات و اخلاقيات”

أمانة عسير تواصل تنظيم سلسلة ورش عمل ” المراقب البلدي واجبات و اخلاقيات”

منطقة عسير

أمين الجوف يجتمع برئيس بلديتي القريات والحديثة

أمين الجوف يجتمع برئيس بلديتي القريات والحديثة
http://almnatiq.net/?p=932514
المناطق - الجوف

بحث أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان الارتقاء بالخدمات في بلدية محافظة القريات وبلدية الحديثة وتلبية احتياجات المواطنين من المشروعات.
جاء ذلك خلال اجتماع الأمين مع رئيس بلدية القريات م.سميحان الشمري و رئيس بلدية الحديثة م.الظمني الرويلي، ورؤساء الأقسام.
واطلع الشرعان خلال الاجتماع على المشروعات تحت التنفيذ، إلى جانب المشروعات المستقبلية وناقش تذليل العقبات إن وجدت والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتنفيذ المشروعات والتوسع في توفير الخدمات.
وشدد أمين الجوف على إنجاز أعمال الصيانة للطرق والحدائق العامة والألعاب وكافة المرافق دوريا وفق أعلى المواصفات وبحسب الخطط المعدة مسبقا، كما أكد على تكثيف جهود معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، إلى جانب طرح الفرص الاستثمارية في القطاع البلدي للمؤسسات الوطنية والمستثمرين في إطار الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير الأداء، مشددا على مضاعفة الجهود والارتقاء بالأداء لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين من الخدمات، وفقا لتوجيهات سمو أمير منطقة الجوف ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف.

روابط ذات صلة

‏إدارة الابتعاث بجامعة الجوف‬⁩ تسعى لإكساب المبتعثين الخبرات العالمية بشتى مجالات المعرفة

‏إدارة الابتعاث بجامعة الجوف‬⁩ تسعى لإكساب المبتعثين الخبرات العالمية بشتى مجالات المعرفة
مدير مكتب التعليم بصوير يتفقد سير الاختبارات

مدير مكتب التعليم بصوير يتفقد سير الاختبارات
أمير منطقة الجوف يتفقد أحياء القريات ومركز الحديثة

أمير منطقة الجوف يتفقد أحياء القريات ومركز الحديثة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*