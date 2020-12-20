أمين الجوف يجتمع برئيس بلديتي القريات والحديثة

المناطق - الجوف

بحث أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان الارتقاء بالخدمات في بلدية محافظة القريات وبلدية الحديثة وتلبية احتياجات المواطنين من المشروعات.

جاء ذلك خلال اجتماع الأمين مع رئيس بلدية القريات م.سميحان الشمري و رئيس بلدية الحديثة م.الظمني الرويلي، ورؤساء الأقسام.

واطلع الشرعان خلال الاجتماع على المشروعات تحت التنفيذ، إلى جانب المشروعات المستقبلية وناقش تذليل العقبات إن وجدت والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتنفيذ المشروعات والتوسع في توفير الخدمات.

وشدد أمين الجوف على إنجاز أعمال الصيانة للطرق والحدائق العامة والألعاب وكافة المرافق دوريا وفق أعلى المواصفات وبحسب الخطط المعدة مسبقا، كما أكد على تكثيف جهود معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، إلى جانب طرح الفرص الاستثمارية في القطاع البلدي للمؤسسات الوطنية والمستثمرين في إطار الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير الأداء، مشددا على مضاعفة الجهود والارتقاء بالأداء لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين من الخدمات، وفقا لتوجيهات سمو أمير منطقة الجوف ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف.