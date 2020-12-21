260 ألف طالب وطالبة يؤدون اختباراتهم “عن بعد” بتعليم عسير

المناطق - عسير

انتظم أكثر من 260 ألف طالب وطالبة بتعليم عسير، اليوم، في اختبارات نهاية الفصل الأول “عن بعد” للعام الدراسي الجاري.

وأوضح مدير عام التعليم بالمنطقة سعد الجوني، أن الإدارة والمدارس التابعة لها، أعدت خطة متكاملة لأعمال الاختبارات عن بعد بمشاركة الإدارة ذات العلاقة ومكاتب التعليم وقادة وقائدات المدارس، تضمنت دعم المجتمع التعليمي بـ 800 مشرف ومشرفة لمتابعة سير الاختبارات من خلال المتابعة اليومية لنحو 1300 مدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية، لافتا إلى أنه تم تفعيل الهاتف الاستشاري من قبل وحدة الخدمات الإرشادية ومتابعة الحالات الفردية والخطط المقدمة للطلاب والطالبات، إضافة إلى إنشاء مراكز لدعم الاختبارات ومعالجة الجوانب التقنية وتقديم الخدمات اللازمة للطلاب والطالبات الذين يتطلب تنفيذ الاختبارات لهم حضوريا.