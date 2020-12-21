احدث الأخبار

مطورا لقاح كورونا يرفضان منح أردوغان فرصة “استغلال إنجازهما”
منوعات
 الماء الدافئ بالليمون يحدث ضررا هائلا “داخل الفم”
أبرز المواد
 260 ألف طالب وطالبة يؤدون اختباراتهم “عن بعد” بتعليم عسير
منطقة عسير
 أمانة عسير تواصل تنظيم سلسلة ورش عمل ” المراقب البلدي واجبات و اخلاقيات”
منطقة عسير
 أمين الجوف يجتمع برئيس بلديتي القريات والحديثة
منطقة الجوف
 مانشستر يونايتد يكتسح ليدز بسداسية في الدوري الإنجليزي
أبرز المواد
 الاسترليني يهبط مع ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا
أبرز المواد
 هيئة صحية أوروبية تدعو إلى تحليل وتتبع عينات فيروس كورونا لاكتشاف السلالة الجديدة
أبرز المواد
 إعلان المتأهلين للتحكيم النهائي في فردي “الوضح” بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
أبرز المواد
 بريطانيا تغلق ميناء دوفر الحيوي بعد قرار فرنسا تعليق حركة التنقل معها
أبرز المواد
 الأميرة هيفاء آل مقرن: المملكة أكبر داعم ومعزز لحضور اللغة العربية في اليونسكو
أبرز المواد
 هل تغلق التلفزيون ثم تنام؟ هذا ما تفعله بنا العادة الكارثية
أبرز المواد
مطورا لقاح كورونا يرفضان منح أردوغان فرصة “استغلال إنجازهما”

مطورا لقاح كورونا يرفضان منح أردوغان فرصة “استغلال إنجازهما”

منوعات
الماء الدافئ بالليمون يحدث ضررا هائلا “داخل الفم”

الماء الدافئ بالليمون يحدث ضررا هائلا “داخل الفم”

أبرز المواد
260 ألف طالب وطالبة يؤدون اختباراتهم “عن بعد” بتعليم عسير

260 ألف طالب وطالبة يؤدون اختباراتهم “عن بعد” بتعليم عسير

منطقة عسير
أمانة عسير تواصل تنظيم سلسلة ورش عمل ” المراقب البلدي واجبات و اخلاقيات”

أمانة عسير تواصل تنظيم سلسلة ورش عمل ” المراقب البلدي واجبات و اخلاقيات”

منطقة عسير

260 ألف طالب وطالبة يؤدون اختباراتهم “عن بعد” بتعليم عسير

260 ألف طالب وطالبة يؤدون اختباراتهم “عن بعد” بتعليم عسير
http://almnatiq.net/?p=932517
المناطق - عسير

انتظم أكثر من 260 ألف طالب وطالبة بتعليم عسير، اليوم، في اختبارات نهاية الفصل الأول “عن بعد” للعام الدراسي الجاري.

وأوضح مدير عام التعليم بالمنطقة سعد الجوني، أن الإدارة والمدارس التابعة لها، أعدت خطة متكاملة لأعمال الاختبارات عن بعد بمشاركة الإدارة ذات العلاقة ومكاتب التعليم وقادة وقائدات المدارس، تضمنت دعم المجتمع التعليمي بـ 800 مشرف ومشرفة لمتابعة سير الاختبارات من خلال المتابعة اليومية لنحو 1300 مدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية، لافتا إلى أنه تم تفعيل الهاتف الاستشاري من قبل وحدة الخدمات الإرشادية ومتابعة الحالات الفردية والخطط المقدمة للطلاب والطالبات، إضافة إلى إنشاء مراكز لدعم الاختبارات ومعالجة الجوانب التقنية وتقديم الخدمات اللازمة للطلاب والطالبات الذين يتطلب تنفيذ الاختبارات لهم حضوريا.

روابط ذات صلة

أمانة عسير تواصل تنظيم سلسلة ورش عمل ” المراقب البلدي واجبات و اخلاقيات”

أمانة عسير تواصل تنظيم سلسلة ورش عمل ” المراقب البلدي واجبات و اخلاقيات”
صحة بيشة : أكثر من 11,500 زيارة منزلية للمرضى لعام 2020م

صحة بيشة : أكثر من 11,500 زيارة منزلية للمرضى لعام 2020م
أكثر من 8657 طالبا وطالبة بتعليم النماص يؤدون اختباراتهم اليوم الأحد افتراضيًا

أكثر من 8657 طالبا وطالبة بتعليم النماص يؤدون اختباراتهم اليوم الأحد افتراضيًا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*