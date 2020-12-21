أمانة عسير تواصل تنظيم سلسلة ورش عمل ” المراقب البلدي واجبات و اخلاقيات”

المناطق - عسير

نفذت إدارة الرخص والرقابة الشاملة بأمانة منطقة عسير صباح اليوم ورشة عمل “المراقب البلدي واجبات وأخلاقيات”، و ذلك بحضور أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي .

و ناقش الدكتور وليد الحميدي خلال الورشة واجبات المراقب وأخلاقيات الوظيفة والتعامل مع الجمهور.

و أكد خلال اللقاء بأن مثل هذه الورش تهدف إلى التعريف بدور المراقب والواجبات وأخلاقيات وسلوكيات الوظيفة العامة وطرق التعامل مع المستفيدين، وأهم المحظورات العامة مما سيسهم في تطوير العمل بما يخدم المواطن والمقيم.

و نوه بضرورة تفعيل التقنيات الحديثة المساندة في الورش التدريبية لضمان الاستفادة القصوى من الإمكانات البشرية والموارد المتاحة للأمانة , و ذلك لضمان تقديم خدمات بلدية مميزة للمواطن والمقيم.