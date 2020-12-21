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باحث في اللقاحات يعلق على ظهور سلالة جديدة لكورونا ويكشف مدى خطورتها

باحث في اللقاحات يعلق على ظهور سلالة جديدة لكورونا ويكشف مدى خطورتها
http://almnatiq.net/?p=932532
المناطق - الرياض

قال الدكتور علي فطوم، الباحث في علوم اللقاحات بالولايات المتحدة ، أن السلالة الجديدة لكورونا سريعة الانتشار لكنها ليست أكثر فتكا ، والطفرات أمر معهود في الفيروسات .

وأضاف فطوم خلال مداخلة مع قناة العربية : ” الفيروس يمكن أن يتغير ، ولكن كل هذه التغيرات لم تعطي شراسة له ، فقد أعطته الإمكانية أن ينتشر أكثر ، وهذا ناتج للطفرات التي حصلت هنا وهناك بالنسبة للنتوء البروتيني للفيروس ” .

وأكد فطوم مجدداً على أن السلالة الجديدة للفيروس وإن كانت سريعة الانتشار ، إلا أنها ليست أكثر شراسة .

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