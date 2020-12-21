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ماكينزي:واشنطن سترد إذا هاجمتها إيران انتقاما لسليماني

ماكينزي:واشنطن سترد إذا هاجمتها إيران انتقاما لسليماني
http://almnatiq.net/?p=932539

ال قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال فرانك ماكينزي، إن بلاده “مستعدة للرد” في حال هاجمتها إيران في الذكرى الأولى لاغتيال الجنرال قاسم سليماني.

وأضاف في حديثه للصحفيين: “نحن مستعدون للدفاع عن أنفسنا وأصدقائنا وحلفائنا في المنطقة، والرد إن اقتضى الأمر”.

وتابع: “أرى أننا في وضع جيد جدا وأننا سنكون مستعدين مهما قرر الإيرانيون وحلفاؤهم أن يفعلوا”.

وأشار ماكينزي إلى أنه زار بغداد حيث التقى قائد قوات التحالف الدولي الجنرال بول كالفيرت، ورئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله.

كما أعلن أنه زار أيضا سوريا للقاء القوات الأمريكية في مطار التنف السوري المحتل في المثلث الحدودي مع الأردن والعراق.

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