احدث الأخبار

الحصيني يتوقع أمطار الـ24 ساعة المقبلة”.. 6 مناطق موعودة بالهطولات
أبرز المواد
 أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف من سلالة فيروس كورونا الجديدة
أبرز المواد
 زلزال يضرب الحدود بين الكويت والسعودية
أبرز المواد
 ماكينزي:واشنطن سترد إذا هاجمتها إيران انتقاما لسليماني
أبرز المواد
 حملة ترامب تطلب من المحكمة العليا إلغاء نتائج الانتخابات
أبرز المواد
 باحث في اللقاحات يعلق على ظهور سلالة جديدة لكورونا ويكشف مدى خطورتها
أبرز المواد
 رسالة للمبتعثين بعد قرار المملكة بتعليق السفر: ابقوا في أماكن تواجدكم
أبرز المواد
 الأرصاد: سحب رعدية ممطرة مسبوقة بغبار على القصيم وحائل
منوعات
 مطورا لقاح كورونا يرفضان منح أردوغان فرصة “استغلال إنجازهما”
منوعات
 الماء الدافئ بالليمون يحدث ضررا هائلا “داخل الفم”
أبرز المواد
 260 ألف طالب وطالبة يؤدون اختباراتهم “عن بعد” بتعليم عسير
منطقة عسير
 أمانة عسير تواصل تنظيم سلسلة ورش عمل ” المراقب البلدي واجبات و اخلاقيات”
منطقة عسير
الحصيني يتوقع أمطار الـ24 ساعة المقبلة”.. 6 مناطق موعودة بالهطولات

الحصيني يتوقع أمطار الـ24 ساعة المقبلة”.. 6 مناطق موعودة بالهطولات

أبرز المواد
أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف من سلالة فيروس كورونا الجديدة

أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف من سلالة فيروس كورونا الجديدة

أبرز المواد
زلزال يضرب الحدود بين الكويت والسعودية

زلزال يضرب الحدود بين الكويت والسعودية

أبرز المواد
ماكينزي:واشنطن سترد إذا هاجمتها إيران انتقاما لسليماني

ماكينزي:واشنطن سترد إذا هاجمتها إيران انتقاما لسليماني

أبرز المواد

الحصيني يتوقع أمطار الـ24 ساعة المقبلة”.. 6 مناطق موعودة بالهطولات

الحصيني يتوقع أمطار الـ24 ساعة المقبلة”.. 6 مناطق موعودة بالهطولات
http://almnatiq.net/?p=932549
المناطق - الرياض

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم وخلال الـ24 ساعة قادمة -إن شاء الله- من اليوم الاثنين حتى صباح غد الثلاثاء، أمطارًا متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق: (حائل، والقصيم، والباحة، وعسير، وجازان، وسلطنة عمان، وشمال منطقة الرياض).

وأضاف عبر حسابه في “تويتر”: “رياح متوسطة السرعة على شرق الغربية وعلى المنطقة الشرقية والشمالية”.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تكوّن السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي حائل والقصيم، كذلك على أجزاء من مناطق: (مكة المكرمة، الباحة، عسير تشمل السواحل منها).

روابط ذات صلة

أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف من سلالة فيروس كورونا الجديدة

أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف من سلالة فيروس كورونا الجديدة
زلزال يضرب الحدود بين الكويت والسعودية

زلزال يضرب الحدود بين الكويت والسعودية
ماكينزي:واشنطن سترد إذا هاجمتها إيران انتقاما لسليماني

ماكينزي:واشنطن سترد إذا هاجمتها إيران انتقاما لسليماني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*