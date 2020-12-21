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الإبقاء على سعر الفائدة على القروض الخمسية في الصين عند مستوى 65ر4%

الإبقاء على سعر الفائدة على القروض الخمسية في الصين عند مستوى 65ر4%
http://almnatiq.net/?p=932551
المناطق - الرياض

أبقى البنك المركزي الصيني اليوم سعر الفائدة الأساسية على القروض التي يبلغ مداها 5 سنوات عند مستوى 65ر4% للشهر الثامن على التوالي.
وذكر البنك أن الفائدة على القروض السنوية ستظل عند مستوى 85ر3% وعلى القروض الخمسية عند مستوى 65ر4%.
وكانت أخر مرة خفض فيها البنك المركزي الصيني الفائدة على القروض الخمسية والسنوية في أبريل الماضي، إذ خفّض فائدة القروض السنوية بمقدار 20 نقطة أساس والقروض الخمسية بمقدار 10 نقاط أساس.

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