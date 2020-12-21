احدث الأخبار

بعد 44 عاماً..”نسيم الرياض” يودع معارض السيارات.. اليوم
أبرز المواد
 الصحة العالمية: لا تأثير للسلالة الجديدة على الوفيات
أبرز المواد
 “آيفون 13”.. تسريبات تكشف مواصفات “غير مسوقة”
أبرز المواد
 الإبقاء على سعر الفائدة على القروض الخمسية في الصين عند مستوى 65ر4%
أبرز المواد
 الحصيني يتوقع أمطار الـ24 ساعة المقبلة”.. 6 مناطق موعودة بالهطولات
أبرز المواد
 أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف من سلالة فيروس كورونا الجديدة
أبرز المواد
 زلزال يضرب الحدود بين الكويت والسعودية
أبرز المواد
 ماكينزي:واشنطن سترد إذا هاجمتها إيران انتقاما لسليماني
أبرز المواد
 حملة ترامب تطلب من المحكمة العليا إلغاء نتائج الانتخابات
أبرز المواد
 باحث في اللقاحات يعلق على ظهور سلالة جديدة لكورونا ويكشف مدى خطورتها
أبرز المواد
 رسالة للمبتعثين بعد قرار المملكة بتعليق السفر: ابقوا في أماكن تواجدكم
أبرز المواد
 الأرصاد: سحب رعدية ممطرة مسبوقة بغبار على القصيم وحائل
منوعات
بعد 44 عاماً..”نسيم الرياض” يودع معارض السيارات.. اليوم

بعد 44 عاماً..”نسيم الرياض” يودع معارض السيارات.. اليوم

أبرز المواد
الصحة العالمية: لا تأثير للسلالة الجديدة على الوفيات

الصحة العالمية: لا تأثير للسلالة الجديدة على الوفيات

أبرز المواد
“آيفون 13”.. تسريبات تكشف مواصفات “غير مسوقة”

“آيفون 13”.. تسريبات تكشف مواصفات “غير مسوقة”

أبرز المواد
الإبقاء على سعر الفائدة على القروض الخمسية في الصين عند مستوى 65ر4%

الإبقاء على سعر الفائدة على القروض الخمسية في الصين عند مستوى 65ر4%

أبرز المواد

بعد 44 عاماً..”نسيم الرياض” يودع معارض السيارات.. اليوم

بعد 44 عاماً..”نسيم الرياض” يودع معارض السيارات.. اليوم
http://almnatiq.net/?p=932560
المناطق - الرياض

تودع معارض السيارات بحي النسيم – شرقي العاصمة الرياض – مهنة بيع وشراء السيارات الجديدة والمستعملة، حيث باشرت اللجنة المشكلة من إمارة منطقة الرياض وأمانة منطقة الرياض والشرطة والمرور تنفيذ قرار الهيئة الملكية لمدينة الرياض الصادر في عام 1439 هـ والمتعلق بمعالجة وضع معارض السيارات بحي النسيم – شرقي العاصمة – إغلاق مداخل معارض السيارات بالنسيم بالصبات ووضع فرق مرورية لمنع دخول السيارات والسماح فقط بخروج المركبات من المعارض.

وبحسب جريدة “الرياض” باشرت الفرق الرقابية في بلدية النسيم بوضع ملصقات على معارض السيارات في حي النسيم تشير فيه إلى إخلاء الموقع من السيارات وأي ممتلكات شخصية قد تعيق أعمال الإغلاق والتي تتم صباح اليوم “الاثنين” 6 من شهر جمادى الأولى للعام الحالي 1442 هـ، وعمد بعض ملاك المعارض إلى وضع لوحات تشير إلى تفاعلهم مع قرار الهيئة الملكية لمدينة الرياض في تطوير معارضهم والالتزام بمتطلبات التطوير خلال المرحلة القادمة، إلا أن البعض قال إنه من الصعوبة استمرار أي نشاط للسيارات في الموقع القديم نظرا لانتقال النشاط إلى الموقع الجديد في حي القادسية جوار المدخل الشرقي للرياض، مشيرين إلى أن تأثير القرار كبير على ملاك المعارض الذين سيبحثون عن حلول أخرى للموقع الحالي، لافتين النظر إلى أن تخطيطه كان مخصصا لمعارض السيارات منذ إنشائه قبل نحو 44 عاما، وأنه يجب النظر في إعادة تخطيطه بالكامل، مقترحاً أن يقام فيه متنزهاً ليكون متنفساً للمنطقة المحيطة فيه.

وكانت أمانة منطقة الرياض قد وجهت في وقت سابق بإزالة المخالفات في المخطط الواقع في حي القادسية، والذي تحول إلى نشاط لمواد البناء والبلاط ومستودعات واستراحات ووحدات سكنية مخالفة لنظام البناء المعتمد في المخطط والالتزام بما هو معتمد لمعارض السيارات.

روابط ذات صلة

الصحة العالمية: لا تأثير للسلالة الجديدة على الوفيات

الصحة العالمية: لا تأثير للسلالة الجديدة على الوفيات
“آيفون 13”.. تسريبات تكشف مواصفات “غير مسوقة”

“آيفون 13”.. تسريبات تكشف مواصفات “غير مسوقة”
الإبقاء على سعر الفائدة على القروض الخمسية في الصين عند مستوى 65ر4%

الإبقاء على سعر الفائدة على القروض الخمسية في الصين عند مستوى 65ر4%

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*