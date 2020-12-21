بعد 44 عاماً..”نسيم الرياض” يودع معارض السيارات.. اليوم

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تودع معارض السيارات بحي النسيم – شرقي العاصمة الرياض – مهنة بيع وشراء السيارات الجديدة والمستعملة، حيث باشرت اللجنة المشكلة من إمارة منطقة الرياض وأمانة منطقة الرياض والشرطة والمرور تنفيذ قرار الهيئة الملكية لمدينة الرياض الصادر في عام 1439 هـ والمتعلق بمعالجة وضع معارض السيارات بحي النسيم – شرقي العاصمة – إغلاق مداخل معارض السيارات بالنسيم بالصبات ووضع فرق مرورية لمنع دخول السيارات والسماح فقط بخروج المركبات من المعارض.

وبحسب جريدة “الرياض” باشرت الفرق الرقابية في بلدية النسيم بوضع ملصقات على معارض السيارات في حي النسيم تشير فيه إلى إخلاء الموقع من السيارات وأي ممتلكات شخصية قد تعيق أعمال الإغلاق والتي تتم صباح اليوم “الاثنين” 6 من شهر جمادى الأولى للعام الحالي 1442 هـ، وعمد بعض ملاك المعارض إلى وضع لوحات تشير إلى تفاعلهم مع قرار الهيئة الملكية لمدينة الرياض في تطوير معارضهم والالتزام بمتطلبات التطوير خلال المرحلة القادمة، إلا أن البعض قال إنه من الصعوبة استمرار أي نشاط للسيارات في الموقع القديم نظرا لانتقال النشاط إلى الموقع الجديد في حي القادسية جوار المدخل الشرقي للرياض، مشيرين إلى أن تأثير القرار كبير على ملاك المعارض الذين سيبحثون عن حلول أخرى للموقع الحالي، لافتين النظر إلى أن تخطيطه كان مخصصا لمعارض السيارات منذ إنشائه قبل نحو 44 عاما، وأنه يجب النظر في إعادة تخطيطه بالكامل، مقترحاً أن يقام فيه متنزهاً ليكون متنفساً للمنطقة المحيطة فيه.

وكانت أمانة منطقة الرياض قد وجهت في وقت سابق بإزالة المخالفات في المخطط الواقع في حي القادسية، والذي تحول إلى نشاط لمواد البناء والبلاط ومستودعات واستراحات ووحدات سكنية مخالفة لنظام البناء المعتمد في المخطط والالتزام بما هو معتمد لمعارض السيارات.