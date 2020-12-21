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شاهد… أسراب الجراد تجتاح نفود “الثويرات” وتقضي على باذر الربيع

شاهد… أسراب الجراد تجتاح نفود “الثويرات” وتقضي على باذر الربيع
http://almnatiq.net/?p=932565
المناطق - الرياض

هاجمت أسراب هائلة من الجراد صباح أمس الأحد وفق المقطع المنشور منطقة “نفود الثويرات” قرب محافظة الزلفي وقضت على بواكير الربيع أو ما تسمى “الباذر” في هذه المنطقة الجاذبة للمتنزهين طوال العام.
وحسب المقطع فقد تسببت أسراب الجراد بالقضاء على الباذر والقضاء على بواكيره التي كان هواة البر ينتظرون أن تكسي نفود الثويرات بحلتها الخضرا لتكون مقصدهم الأول في رحلاتهم البرية.
ويأتي انتشار الجراد كثيف وسط مطالب للجهات المعنية بسرعة مكافحتها قبل إلحاقها المزيد من الأضرار ببواكير الربيع وقبله بالمحاصيل الزراعية التي تمر عليها هذه الأسراب.

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