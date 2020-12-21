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“الاقتران العظيم” .. العالم يترقب خلال ساعات حدث فلكي لم يحدث منذ 800 عام

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“الاقتران العظيم” .. العالم يترقب خلال ساعات حدث فلكي لم يحدث منذ 800 عام

“الاقتران العظيم” .. العالم يترقب خلال ساعات حدث فلكي لم يحدث منذ 800 عام
http://almnatiq.net/?p=932568
المناطق - الرياض

ساعات قليلة، تفصل العالم عن عرض مذهل، لم يسبق رؤيته منذ ما يقرب من 800 عام، يطلق عليه علماء الفلك اسم الاقتران العظيم لعام 2020.

يستعد الراصدون للسماء في الوطن العربي والعالم، لاقتراب كوكبي المشتري وزحل من بعضهما منذ أسابيع استعدادا للاقتران العظيم اليوم الإثنين 21 ديسمبر، حيث سيكونان أقرب من أي وقت مضى، وكأنهما يندمجان في سماء الأرض ليلاً.

يذكر أن المشترى وزحل سيفصل بينهما 6 دقائق قوسية أو عُشر الدرجة، ما يعني أن المشهد سيكون رائعا، حيث سيكون الاثنان مرئيان في نفس مجال رؤية التلسكوب ، بحسب صحيفة أخبار اليوم .

وبشكل عام الكواكب تبدو قريبة من بعضها البعض لأنها تقع على نفس خط الرؤية من الأرض فقط، إلا أنها في الواقع على مسافة شاسعة، فكوكب المشتري يقع على مسافة 886 مليون كيلومتر ، وزحل على مسافة 1620 مليون كيلومتر من كوكبنا .

سيرصد الكوكبان باتجاه الأفق الجنوب الغربي بعد غروب الشمس وبداية الليل، حيث سيكون المشتري أكثر إشراقًا بكثير من زحل ، لذا بالعين المجردة سيهيمن تألقه على المشهد، وبقربة زحل الخافت، ومن خلال تلسكوب منخفض القوة يمكن رؤيتهما في نفس مجال الرؤية، إضافة لذلك سيكون من السهل رؤية الأقمار الأربعة الساطعة للمشتري، كما أن ألمع أقمار زحل، تيتان، مرئي أيضًا.

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