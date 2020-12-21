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وسائل إعلام تبرز الإجراءات التي اتخذتها المملكة بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا

وسائل إعلام تبرز الإجراءات التي اتخذتها المملكة بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=932571
المناطق - الرياض

أبرزت وسائل إعلام مصرية قرار المملكة تعليق كافة الرحلات الجوية الدولية للمسافرين لمدة أسبوع قابلة للتمديد، وذلك بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.
ونوهت إلى أن المملكة ألزمت العائدين من أي دولة أوروبية ظهر فيها الوباء، بالعزل المنزلي لمدة أسبوعين اعتباراً من تاريخ وصوله للمملكة، ودعوتها لكافة العائدين من إحدى الدول الأوروبية أو مر بها أو بأي دولة ظهر فيها الوباء – خلال الأشهر الثلاثة الماضية – للقيام بإجراء فحص فيروس كورونا المستجد.
وأشارت وسائل الإعلام المصرية في تقارير لها ونشرتها اليوم، إلى أن وزارة الداخلية السعودية قررت تعليق الرحلات الجوية – إلا في الحالات الاستثنائية – لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعًا آخر، ما عدا الرحلات الأجنبية الموجودة حالياً في أراضي المملكة، فيسمح لها بالمغادرة.
وأفادت الوسائل الإعلامية بأن المملكة قررت تعليق الدخول إليها عبر المنافذ البرية والبحرية مؤقتًا لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعًا آخر، مبينة أن تلك القرارات يستثنى منها حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد من الدول التي لم يظهر فيها الفيروس المتحور وفق ما تحدده وزارة الصحة.

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