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المسند: الإنقلاب الشتوي يبدأ ظهر اليوم

المسند: الإنقلاب الشتوي يبدأ ظهر اليوم

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المسند: الإنقلاب الشتوي يبدأ ظهر اليوم

المسند: الإنقلاب الشتوي يبدأ ظهر اليوم
http://almnatiq.net/?p=932575
المناطق - الرياض

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية “تسميات”، الدكتور عبدالله المسند: اليوم يبدأ فصل الشتاء (الانقلاب الشتوي) وفق حركة الشمس الظاهرية؛ وذلك في تمام الساعة 01:02 مساءً؛ حيث تتعامد الشمس على مدار الجدي (جنوب الكرة الأرضية).

وأضاف عبر حسابه في “تويتر”: “يبلغ طول فصل الشتاء 89 يومًا؛ علمًا بأن المسافة بين الشمس والأرض اليوم تبلغ 147.172.000 كم تقريبًا”.

وتابع: “اليوم عند الزوال تكون الشمس في أخفض ارتفاع لها خلال السنة، اليوم أطول ليلة وأقصر نهار خلال العام”.

وأردف: “نهار اليوم في #الرياض أقصر بثلاث ساعات وأربع دقائق من نهار 21 يونيو وقت الانقلاب الصيفي”.

واستطرد: “من المتوقع اليوم أن تتشكل السحب الشتوية، التي قد يهطل منها زخات مطرية خفيفة على أجزاء محدودة من حائل والقصيم حفر الباطن وربما الزلفي وجازان”. 

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