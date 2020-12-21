وفاة الشيخ راجح بن سالم العجمي والصلاة عليه عصر اليوم بمقبرة “الصحنة بالدلم

المناطق - الرياض

أعلن صباح اليوم أبن الشيخ راجح العجمي الداعية والشاعر المعروف وفاة والده بعد معاناة طويلة مع المرض.

وكتب أبنه عبر حساب والده الشيخ راجح العجمي: “انتقل والدي صاحب هذا الحساب راجح بن سالم العجمي إلى رحمة الله. نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه ويسكنه الفردوس الأعلى”.

وحسب حساب الشيخ سوف يصلى عليه رحمه الله اليوم بعد صلاة العصر بمقبرة الصحنه بدلم.

صحيفة “المناطق” وهي تنشر خبر وفاة الشيخ صاحب المآثر الحسنة تتقدم بأحر التعازي والمواساة لكافة أسرة الفقيد، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون.