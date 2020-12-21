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شرطة مكة: إيقاف ثلاثة رجال وامرأة بعد ملاسنة كلامية في أحد الأماكن العامة بجدة

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شرطة مكة: إيقاف ثلاثة رجال وامرأة بعد ملاسنة كلامية في أحد الأماكن العامة بجدة

شرطة مكة: إيقاف ثلاثة رجال وامرأة بعد ملاسنة كلامية في أحد الأماكن العامة بجدة
http://almnatiq.net/?p=932586
المناطق - الرياض

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنهُ إشارة إلى مقطع الفيديو المُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفيه ملاسنة كلامية بألفاظ خادشة للحياء بين مجموعة من الأشخاص في أحد الأماكن العامة بمحافظة جدة، فقد تمكنت الجهات الأمنية – بفضل الله – من تحديد هويتهم، (أربعة مواطنين – ثلاثة رجال وامرأة – تراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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