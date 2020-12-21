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مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم مشروع الاستجابة الطارئة للنظافة والإصحاح البيئي بعدن
http://almnatiq.net/?p=932603
المناطق - الرياض

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة عدن أمس، مشروع الاستجابة الطارئة للنظافة والإصحاح البيئي، الذي نُفذ على مدى خمسة أشهر في مديريات المحافظة.
وثمن وكيل أول محافظة عدن نصر شاذلي جهود مركز الملك سلمان للإغاثة بدعمه للقطاعات الخدمية، وأحدها قطاع النظافة والتحسين والإصحاح البيئي الملامس لحياة المواطن في عدن.
من جانبه أشاد نائب مدير صندوق النظافة والتحسين بعدن نبيل غانم بنتائج المشروع التي استوعبت مئات الأشخاص من عمال النظافة، ووفرت معدات وآليات لإنجاح عمل الصندوق.
وتضمن المشروع أنشطة تمثلت في تنفيذ 1,560 حمولة لرفع ونقل المخلفات، ورش المبيدات الحشرية بمعدل 195 لتر خام للموقع الواحد، وتنفيذ العديد من الحملات التوعوية، والتعاقد مع 160 عامل للقيام بحملات نظافة واسعة في مديريات عدن مدة تنفيذ المشروع.
كما شمل المشروع تقديم دعم لصندوق النظافة والتحسين بعدن بالعربيات والأجهزة ومستلزمات ومواد النظافة والتحسين.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

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