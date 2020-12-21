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شاهد .. تسريب للنفيسي يحرض تونسيين على خطف بن علي من السعودية

شاهد .. تسريب للنفيسي يحرض تونسيين على خطف بن علي من السعودية

أبرز المواد

شاهد .. تسريب للنفيسي يحرض تونسيين على خطف بن علي من السعودية

شاهد .. تسريب للنفيسي يحرض تونسيين على خطف بن علي من السعودية
http://almnatiq.net/?p=932608
المناطق - الرياض

جرى خلال الساعات الماضية تداول مقطع مسرب من حديث للمنظر الكويتي المثير للجدل عبدالله النفيسي يحرض فيه تونسيين على تنفيذ عملية خطف لزين العابدين بن علي من السعودية.
ولم يتضح على الفور تاريخ الفيديو الذي يظهر فيه النفيسي وهو محسوب على الإخوان، محدثا ما بدا أنهم مجموعة من النشطاء التونسيين، إذ دعاهم إلى تشكيل ما سماها ”فرقة استشهادية“ لخطف بن علي من السعودية وكرر النفيسي في حديثه القول ”أن لا حل إلا الخطف.“، مضيفا -أيضا- الدعوة إلى القتل على حد قوله.
واثار المقطع غضب ناشطين خليجيين، وكتب المغرد السعودي منذر آل الشيخ: ”تسريب النفيسي شبيه بأقوال القرضاوي من قبل ووجدي غنيم وعبدالمقصود وغيرهم ثقافة القتل ثقافة متأصلة في جذور جماعة الإخوان !! لم تسقط ورقة التوت عن النفيسي عندنا ولكن يصدق فيه قول الشاعر : ومهما تكن عند إمرئ من خليقة،، وإن خالها تخفى على الناس تُعلم“.
وعلق المغرد فهد ديباجي: ”#تسريب_النفيسي فيه تأكيد أن مذهب التفجير والخطف والاغتيالات مباح عند الإخوان، وأنه مذهب وتوجه إخواني خالص وبامتياز، وأن كل الجماعات الإرهابية ( القاعدة – داعش – والنصرة ) وغيرها خرجت عمليا من رحم فكر الإخوان“.

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