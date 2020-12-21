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ملتقى لأفضل ممارسات الاتصال المؤسسي لجائحة كورونا الثلاثاء القادم

ملتقى لأفضل ممارسات الاتصال المؤسسي لجائحة كورونا الثلاثاء القادم
http://almnatiq.net/?p=932611

ينطلق غدا الثلاثاء ملتقى أفضل ممارسات الاتصال المؤسسي في الاستعداد والاستجابة لجائحة كورونا والذي تنظمه جمعية اتصال للعلاقات العامة وذلك عبر برنامج زوم.
حيث يهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات الاتصالية في التصدي لجائحة كورونا كوفيد-19بمشاركة عدد من المتحدثين المتميزين ممن لهم خبرة طويلة في مجال العلاقات العامة والاتصال المؤسسي.
حيث تهدف الجمعية من خلال إقامة هذا الملتقى إلى تطوير الأداء العلمي والمهني للمختصين في مجال العلاقات العامة ورفع مستوى الوعي بأهمية العلاقات العامة لمختلف الجهات الصناعية والحكومية في محافظة الجبيل ومدينة الجبيل الصناعية.
هذا ويعد الملتقى فرصة للمهتمين في مجال العلاقات العامة للتعرف على نماذج احترافية للممارسي العلاقات العامة تهدف إلى تطوير مفاهيم وأساليب العمل من خلال تطبيق أفضل الممارسات

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