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أمانة الشرقية: تنفيذ ٤ جسور مشاة في حاضرة الدمام للحد من نسبة الحوادث والارتقاء بمستوى السلامة

أمانة الشرقية: تنفيذ ٤ جسور مشاة في حاضرة الدمام للحد من نسبة الحوادث والارتقاء بمستوى السلامة

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أمانة الشرقية: تنفيذ ٤ جسور مشاة في حاضرة الدمام للحد من نسبة الحوادث والارتقاء بمستوى السلامة

أمانة الشرقية: تنفيذ ٤ جسور مشاة في حاضرة الدمام للحد من نسبة الحوادث والارتقاء بمستوى السلامة
http://almnatiq.net/?p=932613

كشفت أمانة المنطقة الشرقية بأنه يتم حاليا تنفيذ ٤ جسور مشاة في حاضرة الدمام، والتي تأتي ضمن خطتها لتنفيذ جسور المشاة بالمنطقة، بهدف خدمة العابرين والحد من نسبة الحوادث والارتقاء بمستوى السلامة.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان في بيان صحافي: أن الأمانة تقوم حاليا بتنفيذ أربعة جسور مشاة في حاضرة الدمام بعدد من الطرق أبرزها: طريق الملك فهد بن عبد العزيز بالدمام ، وطريق الخليج أمام اكسترا، وطريق خادم الحرمين الشريفين في الخبر، مقابل مجمع فينيسا التجاري، إضافة الى طريق الملك خالد بن عبد العزيز في الخبر .

وقال الصفيان أن هناك معايير مطلوبة في الطرق لوضع جسر المشاة أبرزها: وجود مشكلة مرورية للمشاة بموقع محدد ( مشكلة حالية أو متوقعة مستقبلاً) وأن الدراسة تبدأ لتحديد كافة الأبعاد المختلفة لها من حيث دراسة الحركات المرورية الرئيسية والفرعية المؤثرة على الموقع كثافة مرورية – أوقات وأيام الذروة، إضافة الى دراسة طبوغرافيا الموقع، وكذلك دراسة الأنشطة الوظيفية للمنطقة ( مدارس – مؤسسات حكومية – مباني سكنية – أنشطة تجارية – أنشطة صناعية)، إضافة الى الدراسة السكانية للمنطقة المحيطة بالموقع مثل ( الكثافة السكانية – المستوى الاقتصادي والاجتماعي ووسائل الانتقال المستخدمة للسكان)، ودراسة التحديات الاقتصادية والاجتماعية بوجود المشكلة مثل حوادث مرورية متكررة واختناقات وازدحام مروري، مع الأخذ بالاعتبار إذا كانت الطرق سريعة، حيث لا يمكن إنشاء معابر مشاة على هذه الطرق.

ولفت الى أنه يتم أيضا مراعاة أن تكون الجسور والمعابر في مواقع النقاط السوداء لحوادث الدهس ومطابقتها للمعايير الهندسية مع توفر المصاعد لاستخدامها من قبل كبار السن وذوي الإعاقة، ووجود جزيرة وسطية للطريق تكون مزودة بحواجز حديدية مرتفعة لمنع عبور المخالفين.

وأكد الصفيان على أن الأمانة انتهت خلال الفترة الماضية من تنفيذ ١٤ جسر مشاة في حاضرة الدمام، مشيراً الى أن الطرق التي تنفذ فيها جسور مشاة في حاضرة الدمام هي المواقع ذات معدلات حوادث المشاة المرتفعة ( وفقا للتقارير الإحصائية وتقارير النقاط السوداء الصادرة من إدارة المرور )، ومواقع استخدامات الأراضي التي تولد تدفقات مشاة كبيرة مثل: ( الأسواق، المجمعات التجارية الكبرى، الوحدات السكنية متعددة الوحدات، المستشفيات، المجمعات الرياضية)، و الطرق التي عدد الوحدات الحارات فيها كبير وتشهد حجم حركة مرور عالية.

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