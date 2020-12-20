احدث الأخبار

أمانة الشرقية: تنفيذ ٤ جسور مشاة في حاضرة الدمام للحد من نسبة الحوادث والارتقاء بمستوى السلامة
المنطقة الشرقية
 تعليم تبوك يُحكم مشاركات مسابقة مدرستي الرقمية
منطقة تبوك
 ملتقى لأفضل ممارسات الاتصال المؤسسي لجائحة كورونا الثلاثاء القادم
المنطقة الشرقية
 شاهد .. تسريب للنفيسي يحرض تونسيين على خطف بن علي من السعودية
أبرز المواد
 المملكة تختار فيلم “سيدة البحر” لتمثيلها رسمياً في مسابقة الأوسكار
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم مشروع الاستجابة الطارئة للنظافة والإصحاح البيئي بعدن
أبرز المواد
 أمير الجوف يتفقد أحياء غطي والعقيلة بمحافظة القريات ويوجه بتحسين أداء الطرق فيها
منطقة الجوف
 الرياض.. الإطاحة بـ 3 مخالفين لنظام الإقامة لتورطهم في جرائم نصب واحتيال
أبرز المواد
 تنفيذ حكم القتل قصاصاً بمواطن قتل أحد أبناء عمومته بإطلاق النار عليه
أبرز المواد
 الرابحون إعلامياً في 2020
منوعات
 شاهد.. عبدالرحمن بن مساعد: أنا من أوائل المتلقين للقاح لإصابتي بالضغط والسمنة.. والتجربة السعودية في مواجهة كورونا تدرّس
أبرز المواد
 شرطة مكة: إيقاف ثلاثة رجال وامرأة بعد ملاسنة كلامية في أحد الأماكن العامة بجدة
أبرز المواد
أمانة الشرقية: تنفيذ ٤ جسور مشاة في حاضرة الدمام للحد من نسبة الحوادث والارتقاء بمستوى السلامة

أمانة الشرقية: تنفيذ ٤ جسور مشاة في حاضرة الدمام للحد من نسبة الحوادث والارتقاء بمستوى السلامة

المنطقة الشرقية
تعليم تبوك يُحكم مشاركات مسابقة مدرستي الرقمية

تعليم تبوك يُحكم مشاركات مسابقة مدرستي الرقمية

منطقة تبوك
ملتقى لأفضل ممارسات الاتصال المؤسسي لجائحة كورونا الثلاثاء القادم

ملتقى لأفضل ممارسات الاتصال المؤسسي لجائحة كورونا الثلاثاء القادم

المنطقة الشرقية
شاهد .. تسريب للنفيسي يحرض تونسيين على خطف بن علي من السعودية

شاهد .. تسريب للنفيسي يحرض تونسيين على خطف بن علي من السعودية

أبرز المواد

تعليم تبوك يُحكم مشاركات مسابقة مدرستي الرقمية

تعليم تبوك يُحكم مشاركات مسابقة مدرستي الرقمية
http://almnatiq.net/?p=932614

شكلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك اللجان الفرعية لتحكيم مسابقة منصة مدرستي والمنبثقة من اللجنة المركزية على مستوى الإدارة .
وأثنى المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري على تحقيق مسابقة “مدرستي الرقمية ” أهدافها النوعية في إثراء المحتوى التعليمي والتثقيفي وتعزيز المشاركة المجتمعية في العمل التعليمي ، وترسيخ الوعي المهني للمنظومة التعليمية ، داعياً إلى استثمار ما أنتجته المسابقة من مواد تثقيفية وتوعوية وما أبرزته من جوانب الإبداع في مجالاتها الثلاثة .
من جهته أكد مدير مركز التميز بتعليم تبوك خلف الشمري أنّ المرحلة الأولى من المسابقة التي انطلقت على مستوى مدارس المنطقة قد شهدت تفاعلًا ومشاركة واسعة من المجتمع التعليمي وكذلك أولياء الأمور من خلال مشاركات متنوعة وهادفة من المنتجات الإعلامية والتعليمية والتوعوية تتعلق بمنصة “مدرستي” مشيراً إلى أنه تم ترشح الأعمال المميزة في المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية على مستوى مكاتب التعليم والتي بدورها ستجري عملية فرز للأعمال المرشحة للمرحلة الثالثة على مستوى إدارة التعليم.
وأضاف أن الأعمال المرشحة إلى المرحلة الثالثة والأخيرة ستُفرز وتُحكَّم من قبل اللجان الفرعية المشكلة وتعلن النتائج على مستوى الإدارة ويكرم الفائزين .

روابط ذات صلة

أمير تبوك يطمئن على صحة والدة متحدث الأمارة

أمير تبوك يطمئن على صحة والدة متحدث الأمارة
انطلاق اختبارات الفصل الأول بتعليم تبوك عن بعد

انطلاق اختبارات الفصل الأول بتعليم تبوك عن بعد
تعليم تبوك يعلن الجاهزية لاختبارات الفصل الدراسي الأول

تعليم تبوك يعلن الجاهزية لاختبارات الفصل الدراسي الأول

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*