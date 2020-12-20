تعليم تبوك يُحكم مشاركات مسابقة مدرستي الرقمية

شكلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك اللجان الفرعية لتحكيم مسابقة منصة مدرستي والمنبثقة من اللجنة المركزية على مستوى الإدارة .

وأثنى المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري على تحقيق مسابقة “مدرستي الرقمية ” أهدافها النوعية في إثراء المحتوى التعليمي والتثقيفي وتعزيز المشاركة المجتمعية في العمل التعليمي ، وترسيخ الوعي المهني للمنظومة التعليمية ، داعياً إلى استثمار ما أنتجته المسابقة من مواد تثقيفية وتوعوية وما أبرزته من جوانب الإبداع في مجالاتها الثلاثة .

من جهته أكد مدير مركز التميز بتعليم تبوك خلف الشمري أنّ المرحلة الأولى من المسابقة التي انطلقت على مستوى مدارس المنطقة قد شهدت تفاعلًا ومشاركة واسعة من المجتمع التعليمي وكذلك أولياء الأمور من خلال مشاركات متنوعة وهادفة من المنتجات الإعلامية والتعليمية والتوعوية تتعلق بمنصة “مدرستي” مشيراً إلى أنه تم ترشح الأعمال المميزة في المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية على مستوى مكاتب التعليم والتي بدورها ستجري عملية فرز للأعمال المرشحة للمرحلة الثالثة على مستوى إدارة التعليم.

وأضاف أن الأعمال المرشحة إلى المرحلة الثالثة والأخيرة ستُفرز وتُحكَّم من قبل اللجان الفرعية المشكلة وتعلن النتائج على مستوى الإدارة ويكرم الفائزين .