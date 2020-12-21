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“مسام” ينتزع 1,346 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الثالث من ديسمبر

“مسام” ينتزع 1,346 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الثالث من ديسمبر

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“مسام” ينتزع 1,346 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الثالث من ديسمبر

“مسام” ينتزع 1,346 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الثالث من ديسمبر
http://almnatiq.net/?p=932622
المناطق - واس

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام” خلال الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر 2020م من انتزاع 1,346 لغمًا، منها 26 لغمًا مضادة للأفراد، و 180 لغمًا مضادة للدبابات، و 1,136 ذخيرة غير متفجرة، و 4 عبوات ناسفة.
وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 205,853 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية الانقلابية في أرجاء اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، راح ضحيتها كثير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر الأعضاء.

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