احدث الأخبار

عبر منصة مدرستي .. مدير تعليم البكيرية يقف على سير الاختبارات عن بعد
منطقة القصيم
 “مسام” ينتزع 1,346 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الثالث من ديسمبر
أبرز المواد
 أمانة الشرقية: تنفيذ ٤ جسور مشاة في حاضرة الدمام للحد من نسبة الحوادث والارتقاء بمستوى السلامة
المنطقة الشرقية
 تعليم تبوك يُحكم مشاركات مسابقة مدرستي الرقمية
منطقة تبوك
 ملتقى لأفضل ممارسات الاتصال المؤسسي لجائحة كورونا الثلاثاء القادم
المنطقة الشرقية
 شاهد .. تسريب للنفيسي يحرض تونسيين على خطف بن علي من السعودية
أبرز المواد
 المملكة تختار فيلم “سيدة البحر” لتمثيلها رسمياً في مسابقة الأوسكار
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم مشروع الاستجابة الطارئة للنظافة والإصحاح البيئي بعدن
أبرز المواد
 أمير الجوف يتفقد أحياء غطي والعقيلة بمحافظة القريات ويوجه بتحسين أداء الطرق فيها
منطقة الجوف
 الرياض.. الإطاحة بـ 3 مخالفين لنظام الإقامة لتورطهم في جرائم نصب واحتيال
أبرز المواد
 تنفيذ حكم القتل قصاصاً بمواطن قتل أحد أبناء عمومته بإطلاق النار عليه
أبرز المواد
 الرابحون إعلامياً في 2020
منوعات
عبر منصة مدرستي .. مدير تعليم البكيرية يقف على سير الاختبارات عن بعد

عبر منصة مدرستي .. مدير تعليم البكيرية يقف على سير الاختبارات عن بعد

منطقة القصيم
“مسام” ينتزع 1,346 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الثالث من ديسمبر

“مسام” ينتزع 1,346 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الثالث من ديسمبر

أبرز المواد
أمانة الشرقية: تنفيذ ٤ جسور مشاة في حاضرة الدمام للحد من نسبة الحوادث والارتقاء بمستوى السلامة

أمانة الشرقية: تنفيذ ٤ جسور مشاة في حاضرة الدمام للحد من نسبة الحوادث والارتقاء بمستوى السلامة

المنطقة الشرقية
تعليم تبوك يُحكم مشاركات مسابقة مدرستي الرقمية

تعليم تبوك يُحكم مشاركات مسابقة مدرستي الرقمية

منطقة تبوك

عبر منصة مدرستي .. مدير تعليم البكيرية يقف على سير الاختبارات عن بعد

عبر منصة مدرستي .. مدير تعليم البكيرية يقف على سير الاختبارات عن بعد
http://almnatiq.net/?p=932625
البكيرية - محمد المسلم

وقف سعادة مدير تعليم البكيرية الدكتور خالد بن راجح الراجح ، والقيادات التعليمية ” البنين والبنات” على سير اختبارات الفصل الدراسي الأول عن بعد منذ انطلاقتها صباح يوم أمس الأحد، وذلك من خلال الزيارات الميدانية لعدد من المدارس وكذلك عبر منصة مدرستي برفقة المساعد الأستاذ عبدالله بن محمد العقيلي وبالإضافة للزيارات الميدانية للمدارس من قبل المشرفين والمشرفات.
وأفاد مدير التعليم ” د. الراجح ” أن الاختبارات عن بعد تسير بشكل مطمئن، عبر منصة مدرستي وفقاً لإرشادات وضوابط وزارة التعليم وفي أجواء مشجعة تدعو إلى التفاؤل بمستويات ممتازة، مؤكداً في الوقت نفسه أن إدارة التعليم سخرت كافة إمكانياتها لضمان جودة أداء الاختبارات، قبل بدايتها بعد عدة اجتماعات ولقاءات مع الإدارات والأقسام ذات العلاقة مع المدارس من ضمنها مناقشة “آلية الاختبارات ” بالإضافة للاختبارات التجربية للطلاب والطالبات عن بعد بما يضمن تأديتها وسيرها بالشكل المطلوب، شاكراً الأسر في تهيئة الجو النفسي والاجتماعي والصحي لأبنائهم وبناتهم الطلاب والطالبات أثناء فترة الاختبارات، موضحاً أن ذلك له دور إيجابي ينعكس على استعداد الطلاب والطالبات الذهني والفكري وتخطي الصعوبات أثناء الاختبار.

روابط ذات صلة

شاهد… أسراب الجراد تجتاح نفود “الثويرات” وتقضي على باذر الربيع

شاهد… أسراب الجراد تجتاح نفود “الثويرات” وتقضي على باذر الربيع
أمير القصيم يرأس اجتماع اللجنة الميدانية لمتابعة المشاريع

أمير القصيم يرأس اجتماع اللجنة الميدانية لمتابعة المشاريع
أمير القصيم يشيد بما يقدمه جهاز التحقق بالبصمة “بنان” من خصوصية للمرأة في نقاط التفتيش دون الكشف عن وجهها

أمير القصيم يشيد بما يقدمه جهاز التحقق بالبصمة “بنان” من خصوصية للمرأة في نقاط التفتيش دون الكشف عن وجهها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*