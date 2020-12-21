عبر منصة مدرستي .. مدير تعليم البكيرية يقف على سير الاختبارات عن بعد

البكيرية - محمد المسلم

وقف سعادة مدير تعليم البكيرية الدكتور خالد بن راجح الراجح ، والقيادات التعليمية ” البنين والبنات” على سير اختبارات الفصل الدراسي الأول عن بعد منذ انطلاقتها صباح يوم أمس الأحد، وذلك من خلال الزيارات الميدانية لعدد من المدارس وكذلك عبر منصة مدرستي برفقة المساعد الأستاذ عبدالله بن محمد العقيلي وبالإضافة للزيارات الميدانية للمدارس من قبل المشرفين والمشرفات.

وأفاد مدير التعليم ” د. الراجح ” أن الاختبارات عن بعد تسير بشكل مطمئن، عبر منصة مدرستي وفقاً لإرشادات وضوابط وزارة التعليم وفي أجواء مشجعة تدعو إلى التفاؤل بمستويات ممتازة، مؤكداً في الوقت نفسه أن إدارة التعليم سخرت كافة إمكانياتها لضمان جودة أداء الاختبارات، قبل بدايتها بعد عدة اجتماعات ولقاءات مع الإدارات والأقسام ذات العلاقة مع المدارس من ضمنها مناقشة “آلية الاختبارات ” بالإضافة للاختبارات التجربية للطلاب والطالبات عن بعد بما يضمن تأديتها وسيرها بالشكل المطلوب، شاكراً الأسر في تهيئة الجو النفسي والاجتماعي والصحي لأبنائهم وبناتهم الطلاب والطالبات أثناء فترة الاختبارات، موضحاً أن ذلك له دور إيجابي ينعكس على استعداد الطلاب والطالبات الذهني والفكري وتخطي الصعوبات أثناء الاختبار.