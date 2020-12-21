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“السعودية للكهرباء” و”غرفة جازان” يستعرضان فرص توطين الصناعات الكهربائية و230 فرصة استثمارية

“السعودية للكهرباء” و”غرفة جازان” يستعرضان فرص توطين الصناعات الكهربائية و230 فرصة استثمارية
http://almnatiq.net/?p=932634
المناطق - الرياض

أكدت الشركة السعودية للكهرباء أنها طورت العديد من مبادرات توطين الصناعات الكهربائية، وذلك في إطار استراتيجية الشركة لدعم وتعزيز توطين الصناعات المحلية في المملكة، ضمن أهداف وتطلعات الشركة.

جاء ذلك خلال ورشة افتراضية، اليوم الاثنين، نظمتها “السعودية للكهرباء” مع الغرفة التجارية في منطقة جازان، بعنوان “برنامج بناء لتوطين الصناعات الكهربائية، وآلية التسجيل والتأهيل بالسعودية للكهرباء”، حيث استعرضت الشركة عدداً من الفرص الاستثمارية في الصناعات الكهربائية أمام نخبة من المختصين والمهتمين ورجال الأعمال.

وتم خلال الورشة استعراض كتيب الفرص الاستثمارية الذي يحتوي على أكثر من 230 فرصة استثمارية، وشرح آليات التسجيل والتأهيل. كما سلط المختصون في الشركة الضوء على برنامج “بناء” والأهداف التي تطمح “السعودية للكهرباء” إلى تحقيقها خلال الفترة المقبلة، والمبادرات التي أسهمت في توطين عدد من المعدات والصناعات الكهربائية.

ولفتت “السعودية للكهرباء” إلى أن لديها فرصاً استثمارية عدة يمكن للمستثمرين ورجال الأعمال الاستفادة منها في ظل تقديم الشركة ميزة تنافسية، بنسبة تصل إلى 10 في المئة، بهدف دعم وتشجيع المقاولين والمصنعين والموردين، للزيادة المساهمة في رفع المحتوى المحلي للصناعات الكهربائية.

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