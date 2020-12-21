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جامعة القصيم توقع اتفاقية تعاون مع «هدف» لدعم توظيف خريجي الجامعة

جامعة القصيم توقع اتفاقية تعاون مع «هدف» لدعم توظيف خريجي الجامعة
http://almnatiq.net/?p=932640
المناطق - بريدة

وقع معالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، رئيس جامعة القصيم، اليوم الإثنين الموافق 6/5/1442هـ، عن بُعد، مع مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، الأستاذ تركي بن عبدالله الجعويني، اتفاقية تعاون مشترك لدعم توظيف خريجي الجامعة والطلاب المتوقع تخرجهم من جهة الصندوق، حيث تأتي هذه الاتفاقية ضمن مبادرة “هدف” في برنامج دعم مكاتب توظيف الخريجين بالجامعات.

ويقدم الصندوق محفزات ودعم مالي وتدريبي لمكتب التوظيف بالجامعة بموجب هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها افتراضيًا في قاعة كبار الشخصيات بالبهو الرئيس بالمدينة الجامعية، بحضور وكيل الجامعة الدكتور محمد السعوي، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور أحمد التركي، ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور محمد العضيب، ووكيل الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة الأستاذ الدكتور خالد الحربي، والأستاذ محمد النهابي مدير فرع “هدف” بمنطقة القصيم، والدكتور عبدالرحمن التركي المشرف على مكتب شؤون الخريجين والتنمية المهنية. 

ويسعى مكتب التوظيف بالجامعة إلى دعم توظيف خريجي الجامعة والطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم، بهدف زيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل ورفع نسبة التوظيف، وبموجب هذه الاتفاقية، سيعمل الصندوق على تقديم الدعم والتدريب لمكتب التوظيف في الجامعة ولمنسوبيها، والاستفادة من برامج الصندوق التي يوفرها لدعم تدريب وتوظيف القوى العاملة الوطنية، ومن بينها منصة “سبل” الإلكترونية لخدمات التثقيف والإرشاد المهني، ومنصة “دروب” للتدريب الإلكتروني، وبرنامج “تمهير” للتدريب على رأس العمل، والبوابة الوطنية للعمل “طاقات” لخدمة طالبي العمل وأصحاب العمل، وبرنامجي الشهادات المهنية الاحترافية وصيفي.

كما تسهم الاتفاقية الجديدة في تحسين أداء التوظيف للخريجين، وتهيئتهم لاحتياجات سوق العمل، كما سوف تقوم الجامعة بتقديم خدمات التهيئة والتأهيل للخريجين تلبية لاحتياجات سوق العمل، وتهيئتهم للمقابلة الشخصية، ومراجعة السيَر الذاتية وتسويقها للحصول على الوظيفة، وتقديم تدريب نوعي يخدم الخريجين من طالبي العمل في الحصول على الوظيفة.

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