“لمتابعة سير الاختبارات عن بعد” .. مدير عام تعليم حائل يزور مكتب ومدارس محافظة الشملي

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زار مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور منذر البليهد اليوم الاثنين ٦ / ٥ / ١٤٤٢ هـ مكتب التعليم بمحافظة الشملي بهدف الاطلاع على خطط متابعة سير الاختبارات ” عن بعد ” ، يرافقه المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ يحيى العماري و مدير إدارة الإشراف التربوي الأستاذ مجول العنزي ، وكان في استقبالهم مدير مكتب التعليم بمحافظة الشملي الأستاذ سالم عبيد العنزي .

وشملت زيارة مدير عام التعليم بمنطقة حائل مدارس ثانوية الشملي ومتوسطة الشملي ومجمع مدارس تحفيظ القرآن الكريم اطلع فيها على سير الاختبارات عن بعد وعلى الجهود المبذولة من منسوبي المدارس في إزالة أي عائق أثناء أداء الطلاب للاختبارات .

كما التقى ‏محافظ محافظة الشملي الأستاذ خالد فهد الظفيري بمدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور منذر البليهد جرى خلالها بحث سبل التعاون بين المحافظة ومكتب التعليم لما من شأنه خدمة الطلاب والطالبات .

وفي نهاية الزيارة كرم الدكتور منذر البليهد عدداً من المشرفين التربويين من مكتب التعليم بمحافظة الشملي.