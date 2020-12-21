أمير جازان يتسلم تقرير إنجازات ومهام قوة أمن المنشآت بالمنطقة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، في مكتبه بديوان الإمارة ، اليوم، قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة العميد ركن خالد بن صقر الدوسري، الذي قدم للسلام على سموه وتسليمه التقرير العام لأعمال ومهام وإنجازات قوة أمن المنشآت بالمنطقة .

وأشاد سمو أمير جازان بما يلقاه قطاع قوات أمن المنشآت من دعم ومساندة من القيادة الرشيدة – أيدها الله – ‏وتزويده بما يحتاجه من كوادر بشرية وتجهيزات عسكرية، و ذلك إيمانا منها بالدور الذي تقوم به في الحفاظ على أمن المنشآت الحيوية والصناعية بالمملكة.

وأكد سمو الأمير على أهمية متابعة تقيد الجهات الواقعة تحت مسؤولية القوة باشتراطات الأمن والسلامة، والتزامها بالتعليمات الأمنية والأخذ بتعليمات الجهات في تبني وتطبيق أنظمة السلامة، متمنياً سموه لمنسوبي القطاع مزيداً من التميز.

من جانبه قدم قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة العميد ركن خالد الدوسري شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على دعمهم واهتمامهم بتطوير أعمال قوات أمن المنشآت، وما يوليانه من رعاية واهتمام برجال قوة أمن المنشآت بالمنطقة التي تقف وراء تذليل كل ما قد يعترض مهامهم المناطة بهم.