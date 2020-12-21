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المياه الوطنية تنال جائزة الملك عبد العزيز للجودة (البرونزية) في فئة المنشآت الخدمية الكبيرة

المياه الوطنية تنال جائزة الملك عبد العزيز للجودة (البرونزية) في فئة المنشآت الخدمية الكبيرة
http://almnatiq.net/?p=932663
المناطق - الرياض

فازت شركة المياه الوطنية بجائزة الملك عبد العزيز للجودة (بالمستوى البرنزي) في فئة المنشآت الخدمية الكبيرة ومنحت الجائزة للشركة نظير تحقيقها لأهم متطلبات الجودة والتميز المؤسسي وفق معايير الجائزة وذلك خلال إعلان أمانة الجائزة في دورتها الخامسة الفائزين بمختلف فئاتها اليوم الاثنين 21 ديسمبر 2020.

وأكدت شركة المياه الوطنية فخرها واعتزازها بهذه الجائزة التي تعد أحد أهم الجوائز المعتمدة محليًا فيما يخص تطبيق الجودة في المنشآت بالمملكة، حيث تخضع لمعايير دقيقة وتنافسية عالية بين أفضل القطاعات الخدمية.

وبيّنت الشركة أن نيلها لجائزة الملك عبد العزيز للجودة جاء بعد تطبيقها العديد من المعايير في إطار مرجعي موحد لمعايير التميز المؤسسي وفق أفضل الممارسات.

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