“الإيسيسكو” بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز يُطلقان عبر الاتصال المرئي أعمال مؤتمر الإيسيسكو الدولي «اللغة العربية.. استشراف في عالم متحول»

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انطلقت اليوم الاثنين عبر الاتصال المرئي أعمال مؤتمر الإيسيسكو الدولي «اللغة العربية .. استشراف في عالم متحول» والذي منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “الإيسيسكو”، بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربيةوتم اختيار صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، «شخصية المؤتمر»

وقال الأمير خالد الفيصل في كلمته خلال المؤتر الذي يشارك فيه صاحبة الفخامة رئيسة موريشوس السابقة ووزراء ورؤساء جامعات ورؤساء مجامع اللغة العربية ومفكرين وباحثين من مختلف أنحاء العالم :

صاحبة الفخامة أمينة الرئيس السابق لجمهورية موريشيوس ، معالي المدير العالم لمنظمة الأيسيسكو الدكتور سالم المالك ، أصحاب المعالي الوزراء رؤساء مجامع اللغة العربية معالي رؤساء الجامعات في منطقة مكة المكرمة ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، لقد شرفني الله ثم خادم الحرمين الشريفين بخدمة البيت الأمين ، فوهبت حياتي لخدمة لغة القرآن والمسلمين في هذا الزمان والمكان ، كيف لا وهي قمة البيان وهوية الإنسان ، ثم كرمتني منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة بالرباط ، فشكراً لمن كرموني ، وشكراً لمن رشحوني ، ونعماً لمن أيدوني ، أللهم اجعلني ممن ذكر وشكر ، واستفاد من حياته بالعِبر ، وإذا تحدث أفاد واختصر “

ويأتي اختيار الأمير خالد الفيصل شخصية للمؤتمر في دورته الحالية نظير إنجازات وجهود سموه في خدمة اللغة العربية ، وبهذه المناسبةستعقد يوم غدٍ الثلاثاء جلسة يتم خلالها التطرق بجهود الأمير خالد الفيصل في خدمة اللغة العربية وتعزيز الثقافة العربية ويشارك فيها معالي الأستاذ الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني، و معالي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ويرأس الجلسة الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن محمد السبيل رئيس مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني الأمين العام لهيئة جائزة الملك فيصل العالمية.

ويهدف المؤتمر إلى بلورة الرؤى الاستشرافية التطوير للغة العربية وتيسير مواكبتها للتغيرات والمستجدات التربوية والتكنولوجية والعلمية والمعرفية، و فتح قنوات اتصال بين المجامع اللغوية والمراكز البحثية والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية وتنسيق الجهود بينها وتبادل الخبرات فيما يتصل بخدمة اللغة العربية وتعلمها وتعليمها بالإضافة لعرض الصعوبات التي تواجه دمج التكنولوجيا التعليمية في برامج تعليم اللغة العربية، والإسهام في معالجتها وإيجاد حلول لها ، والعمل على تعزيز دور اللغة العربية ومكانتها بوصفها لغة عالمية تواكب المستجدات وتسهم في بناء عصر الثورة الصناعية الرابعة والمحافظة على سلامة اللغة العربية وجعلها وافية بمطالب العلوم والتكنولوجيا وشؤون الحياة المعاصرة.

وسيناقش المؤتمر الأدوار المستقبلية للمؤسسات العلمية للنهوض باللغة العربية، ومستقبل اللغة العربية في الأنظمة التعليمية ، كذلك مجامع اللغة العربية ضرورة حتمية وفرص اللغة العربية في عصر الثورة الصناعية الرابعة أيضاً التطبيقات الرقمية في خدمة اللغة العربية

عقب الافتتاح بدأت جلسات الجلسات على النحو التالي :

الجلسة الأولى:

«الأدوار المستقبلية للمؤسسات العلمية للنهوض باللغة العربية»

المتحدثون: د. عبدالرحمن اليوبي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز بجدة. د. أمين سعيد رئيس جامعة الأخوين بالمغرب. د. صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية بالقاهرة. د. إبراهيم بدران ممثل مجمع اللغة العرية بالأردن. د. محمد صافي المستغانمي الأمين العام لمجمع اللغة العربية في الشارقة بالإمارات.

رئيس الجلسة: د. عبدالله العبيد، الرئيس الفخري لمركز الإيسيسكو للغة العربية لغير الناطقين بها.

الجلسة الثانية:

«مستقبل اللغة العربية في الأنظمة التعليمية»

المتحدثون: د. عبدالعزيز السبيّل، أمين عام جائز الملك فيصل العالمية. د. حامد الثاني مدير جامعة فونتين الإسلامية في نيجيريا. د. حسن بصري أوانغ رئيس جامعة السلطان زين العابدين في ماليزيا. د. إسماعيل لطفي جافاكيا رئيس جامعة فطاني في تايلند. د. عبدالعلي الودغيري الفائز بجائزة الملك فيصل في اللغة والأدب العربي في نسختها الـ41، المغرب.

رئيس الجلسة: د. يسرى بنت حسين الجزائري، القائم بأعمال الملحقية الثقافية السعودية في سفارة المملكة العربية السعودية في الرباط بالمغرب.

الجلسة الثالثة:

«فرص اللغة العربية في عصر الثورة الصناعية الرابعة»

المتحدثون: د. محمود عبدالله مدير برنامج الدراسات العربية بجامعة ميدلبري في كالفورنيا بأميركا. د. إن سوب لي مدير المركز الكوري للدراسات الإنسانية في العالم العربي، جامعة هانكوك في كوريا. د. أحمد طوران أرسلان عميد كلية العلوم الإسلامية بجامعة السلطان محمد الفاتح في تركيا. د. محمد جدة رئيس المركز السويدي الدولي للحوار والأديان المقارنة في السويد. د. محمد علي قمر مدير مركز الايسيسكو في تشاد.

رئيس الجلسة: د. غولدا الخوري، مديرة مكتب اليونسكو في الرباط.

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الجلسة الرابعة:

«التطبيقات الرقمية في خدمة اللغة العربية»

المتحدثون: د. عبدالسلام المسدي عضو مجامع اللغة العربية في تونس ودمشق وبغداد وطرابلس، تونس. شكري جوهر مدير برامج اللغة العرية بمعهد الدراسات الإسلامية في جامعة ميجل بكندا. د. اختيار بالتوري عميد كلية الدراسات الشرقية في جامعة الفارابي بكازاخستان. د. أحمد الدبيان رئيس المركز الثقافي الإسلامي في لندن. د. خرستينا تشوبانوفا من جامعة صوفيا سانت كليمنت أوريدسكي

ببلغاريا.

رئيس الجلسة: عادل بوراوي، مستشار المدير العام لمراكز اللغة العربية بالخارج والكراسي العلمية.

منبر اليوم العالمي للغة العربية 2020م

«مجامع اللغة العربية ضرورة حتمية»

المتحدثون: د. مروان المحاسني رئيس مجمع اللغة العربية في سوريا، د. بكري محمد الحاج رئيس مجمع اللغة العربية في السودان، د. عبدالحميد الهرامة الرئيس المكلف لمجمع اللغة العرية في ليبيا. د. صالح بلعيد رئيس المجمع الأعلى للغة العربية في الجزائر. د. رشيد الحلو رئيس الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية بالمغرب. رئيس الجلسة: د. مجدي حاج إبراهيم رئيس مركز اللغة العربية لغير الناطقين بها.

«جهود الأمير خالد الفيصل في خدمة اللغة العربية»

تعقد يوم غد (الثلاثاء) في الحادية عشرة صباحًا، بقاعة مجلس جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، حلقة نقاش عن: «جهود الأمير خالد الفيصل في خدمة اللغة العربية ونشر الثقافة العربية»، يتحدث فيها: د. عبدالرحمن السديس الرئيس العالم لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ود. عبدالله المعطاني نائب رئيس مجلس الشورى سابقًا، ود. منصور الحارثي مدير أكاديمية الشعر العربي، ويدير النقاش د. سالم المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة. ويشارك في المداخلات: د. عبدالله الوشمي أمين عام مركز اللغة العربية سابقًا، والدكتور عبدالله السلمي رئيس نادي جدة الأدبي الثقافي، واللواء د. عبدالقادر كمال عضو مجلس الشورى سابقًا.