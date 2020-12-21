وزير التعليم يوجه باستمرار الموافقة للمبتعثين على الدراسة عن بُعد في جميع المراحل الدراسية حتى نهاية الفصل الدراسي الأول لسنة 2021م

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وجه وزير التعليم‬⁩ باستمرار الموافقة للمبتعثين على الدراسة عن بعد في جميع المراحل الدراسية حتى نهاية الفصل الدراسي الأول لسنة 2021م، بما لا يتعارض مع نظام الإقامة في بلد الابتعاث حول العالم.

استمرار صرف المخصصات المالية للمبتعثين فقط “بدون المرافقين” المتواجدين في المملكة خلال فترة الجائحة، والمستمرين في دراستهم عن بعد ، على أن يرفع معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار لمعالي الوزير الحالات التي تتطلب استمرار الصرف على المرافقين.

تفويض معالي نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار بالموافقة على طلبات الراغبين في تأجيل البعثة لمدة فصل دراسي واحد ، وفق القواعد المنظمة للتأجيل…