أمير القصيم يطلق حملة هيئة الأمر بالمعروف التوعوية “الخوراج شرار الخلق”

المناطق - بريدة

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، الحملة التوعوية التي تنفذها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة ، تحت عنوان “الخوارج شرار الخلق”.



جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبة اليوم ، معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند ، يرافقه عدد من مسؤولي الهيئة ، مستمعاً لشرحٍ من مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف بالقصيم الشيخ عبدالله الشابانات عن الحملة وما تتضمنه من جولات ميدانية وبرامج توعوية تهدف لتوعية وتحذير أفراد المجتمع بخطر الخوارج ، وغيرهم من الجماعات المنحرفة والضالة ، وإبراز جهود المملكة في مكافحة الإرهاب والأفكار الضالة ، والعمل على الالتزام بالمنهج الشرعي القائم على الاعتدال وتعزيز الانتماء للوطن.



ونوه سمو الأمير فيصل بن مشعل بدعم القيادة الرشيدة لكل ما يدعم ويعزز اللحمة الوطنية والولاء والانتماء والوفاء والالتفاف حولها لحماية البلاد وتعزيز استقرارها وأمنها وتنميتها بالقطاعات كافة بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030, التي تؤكد ضرورة الالتزام بالمنهج الشرعي بما يعزز القيم الأخلاقية وقيم ومفاهيم الانتماء للوطن.

وأكد على مستهدفات الحملة في توعية شرائح المجتمع كافة ، وإبراز جهود المملكة في مكافحة الإرهاب والأفكار الضالة ، والعمل على تحقيق الأمن الفكري من خلال عمل مؤسسي وخطط عملية تبين ضرورة الالتزام بالمنهج الشرعي الوسطي .

حضر التدشين وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان.