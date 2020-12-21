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الصحة تعلن تسجيل (168) حالة وتعافي (211) حالة وتدعو الجميع التسجيل للحصول على لقاح كورونا

الصحة تعلن تسجيل (168) حالة وتعافي (211) حالة وتدعو الجميع التسجيل للحصول على لقاح كورونا

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الصحة تعلن تسجيل (168) حالة وتعافي (211) حالة وتدعو الجميع التسجيل للحصول على لقاح كورونا

الصحة تعلن تسجيل (168) حالة وتعافي (211) حالة وتدعو الجميع التسجيل للحصول على لقاح كورونا
http://almnatiq.net/?p=932695

أهابت وزارة الصحة بالجميع إلى التسجيل للحصول على لقاح كورونا حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم بإذن الله من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .
وأعلنت الوزارة اليوم تسجيل (168) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة ( 361178) حالة، من بينها (2958) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (410) حالات حرجة، كما تم تسجيل (211) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (352089) حالة. وبلغ عدد الوفيات (6131)حالة ، بإضافة (9) حالات وفاة جديدة” رحمهم الله جميعاً” لافتةً أنه تم إجراء (36373) فحص مخبري جديد.
ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
كما جدّدت التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، ، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الإستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والإستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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