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رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية

رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية
http://almnatiq.net/?p=932698
المناطق - واس

استقبل معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في مكتبه اليوم , معالي قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية الفريق سامويل بابارو والوفد المرافق له.
وجرى خلال الاستقبال التأكيد على التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين خاصة في الشؤون الدفاعية والعسكرية، بما يضمن أمن واستقرار المنطقة، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا والموضوعات المشتركة بين الجانبين.

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