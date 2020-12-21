أمير الجوف يؤسس ويدشن عدداً من المشاريع الصحية بالقريات

المناطق - القريات

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف إلكترونيا اليوم، عددا من المشاريع الصحية بمحافظة القريات بحضور معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

ونوه معالي وزير الصحة في كلمته خلال الحفل المعد بهذه المناسبة , بدعم الحكومة الرشيدة للقطاع الصحي، واستمراره خلال جائحة كوفيد19 الذي تُجنى ثماره ولله الحمد بانخفاض تسجيل الحالات الإيجابية في جميع مناطق المملكة.

وثمن معاليه لسمو أمير منطقة الجوف تدشين المشاريع الصحية التي جرى الانتهاء منها بمحافظة القريات بمبلغ يتجاوز 56 مليون ريال، ووضع حجر الأساس لمشروعات أخرى بتكلفة تقديرية تتجاوز 38 مليون ريال.

وتطلع معاليه إلى أن تسهم المشاريع في خدمة أهالي القريات وترفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وأعرب عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على حرصه ومتابعته للعمل الصحي في المنطقة ومحافظاتها، منوهاً بجهود منسوبي ومنسوبات صحة القريات على ما يقومون به من جهد في التصدي لجائحة كورونا.

من جانبه استعرض مدير الشؤون الصحية بالقريات الدكتور محمد الخمعلي, المشاريع التي سيكون تدشينها في ثلاثة مستشفيات وسبعة مراكز صحية بالمحافظة، وكذلك وضع حجر الأساس لثمانية مشاريع تطويرية وإنشائية تشمل البنى التحتية وإحلال بعض الأنظمة وإعادة تأهيل بعض الأقسام في مستشفيين، وأيضاً إنشاء مركزين متخصصين لخدمة فئة معينة من السكان وإعادة تأهيل وتطوير مركز صحي بقيمة إجمالية تجاوزت ثمانيةً وثلاثين مليون ريال.

ثم شاهد سموه عرضا مرئيا عن المشاريع المدشنة وهي تطوير مركز الطوارئ بمستشفى القريات العام، وتطوير العناية المركزة للكبار، وإنشاء العناية المركزة للأطفال ، وبهو وممر المريض بمدخل المستشفى العام ، بالإضافة إلى تطوير العديد من المرافق وإعادة تأهيلها منها مستشفى العيساوية وعدد من المراكز الصحية التابعة للمحافظة.

كما شهد الأمير فيصل بن نواف ووزير الصحة بعد ذلك توقيع اتفاقية بين صحة القريات وجمعية حياة لرعاية مرضى السرطان.

وثمن سمو أمير منطقة الجوف دعم واهتمام القيادة الحكيمة -أيدها الله- لجميع المشاريع الصحية والطبية بالمنطقة، التي تأتي حرصاً على صحة المواطن والمقيم، منوها بجهود وزارة الصحة ومتابعة وحرص معالي وزير الصحة على تنفيذ تلك المشاريع من قبل الشؤون الصحية بالمنطقة والمحافظة، متمنيا لهم التوفيق لتقديم أفضل الخِدْمات الصحية للجميع.

حضر الحفل وكيل إمارة الجوف حسين آل سلطان، ومحافظ القريات عبدالله الجاسر ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب عبدالصمد، ومدير الشؤون الصحية بالجوف فارس الرويلي.