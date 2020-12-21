أمين منطقة عسير يدشن تطبيق المواطن للسفلتة والأرصفة

المناطق - أبها

دشن أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، في مكتبه، بحضور مدير عام تقنية المعلومات المهندس سالم المالكي تطبيق المواطن الخاص بمشاريع السفلتة.

وفي ذات السياق، أوضح الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة تسعى دائما لمواكبة التقنية بتدشين عددٍ من التطبيقات التي تأتي في صالح المستفيدين عمومًا، موضحًا أن تطبيق المواطن لخدمات السفلتة والأرصفة يهتم بمشاريع السفلتة في المنطقة ويقدم خدمةً للمستفيد برفع طلب السفلتة مع بيان الموقع المطلوب، موضحًا أن التطبيق سيتيح للمواطن التواصل مع الأمانة وتقديم طلب السفلتة، مشيرًا إلى أن هناك قاعدة بيانات خاصة بطلبات السفلتة وهذا يساعد الأمانة وبلدياتها على تقديم الخدمة وفق الأولويات وأرشفة الطلبات.

وأضاف الدكتور وليد أن الأمانة تحرص على التعاون والشراكة لتلبيةِ احتياجات المواطنين من الخدمات والمشروعات البلدية في إطار الميزانيات المعتمدة والاستفادة من جميع التقنيات الحديثة في هذه المشاريع الخدمية، موضحًا أن جميع المخططات والأحياء لها أهمية استراتيجية وأن الأمانة تعمل جاهدة للارتقاء بجميع الطرق وفق أعلى المعايير والجودة، مشيرا إلى أن الأمانة لديها العديد من مشروعات السفلتة ضمن أولويات منطمة ومجدولة، مبينًا أن أعمال السفلتة تخضع لمختبرات التربة التي تُبين نسبة الدك وتجويد أعمال إعادة السفلتة ومتابعة تحديث آليات الاستلام من قبل استشاريي الجهات الخدمية لتلافي هبوط الحُفَر وتشقق الأسفلت، مشيرًا إلى أن الأمانة دشنت تطبيق تقديم المواطن لطلبات السفلتة والأرصفة.

الجدير بالذكر، فإن أمانة منطقة عسير تولي مشاريع السفلتة أولوية كبيرة، وهذا التطبيق سيعمل على إنهاء ومتابعة هذا المشاريع ضمن مراحل تشمل جميع البلديات وذلك باعتماد أعمال الردم وتسوية الشوارع تمهيداً للسفلتة إلى جانب أعمال مشاريع الأرصفة.