مدير تعليم الخرج ومساعديه يتفقدون سير الاختبارات في عدد من مدارس المحافظة

المناطق - الرياض

تفقد مدير تعليم الحرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي سير الاختبارات الالكترونية اليوم الأثنين بزيارة ابتدائية ومتوسطة التوضحية في ظل أداء الطلاب الاختبار عن بعد عبر ‫منصة مدرستي‬⁩ ؛ رافقه في الزيارة رئيس شعبة القيادة المدرسية مبارك مدله الرشيدي ؛ وألتقى خلال الزيارة بقائد المدرسة علي فراج الدوسري وجرى نقاش عن سير الاختبارات ومدى تطبيقها بيسر وسهولة والتحديات التي تواجه الطلبة مع البعد الجغرافي للمدرسة ؛مطلعاً على تنفيذ أداء الاختبارات الالكترونية وآلية الرصد عبر نظام “نور”

وأكد العتيبي خلال زيارته على أهمية استمرار العملية التعليمية خلال فترة الاختبارات بتقديم مواد إثرائية للطلاب والطالبات تدعم عمليات التعليم عن بعد وتقلل من الفاقد التعليمي …

موجهاً قادة وقائدات المدارس بتوفير الدعم الملائم للطلاب والطالبات بما يضمن لهم أداء فترة الاختبارات بكل طمأنينة ويسر، ومعالجة ما قد يطرأ من عوائق تتعلق بالاختبارات أولاً بأول،

مقدما شكره لقادة وقائدات المدارس وكوادرهم التعليمية والإدارية للمتابعة الجادة والحثيثة للطلبة خلال فترة الاختبارات الاستثنائية لهذا الفصل الدراسي .

من جهته قام المساعد التعليمي( بنين) عبدالله بن عاقل الزايدي بزيارات تفقدية لمتوسطة وثانوية أبي بن كعب لتحفيظ القرآن بتعليم الخرج اطلع خلالها على استعدادات المدرسة للاختبارات عن بُعد ودخول جميع الطلاب لأداء الاختبار ‫خلال المنصة‬ ؛ وعبّز الزايدي عّن سروره مما لاحظه أثناء زيارته التفقدية ومدى الجاهزية والاستعداد الأمثل للاختبارات وإعداد الخطط الطارئه تحسباً لأي ظرف يتطلب حضور الطلاب ذوي الأعذار منوهاً بضرورة التعاون ودعم أسر الطلاب وتذليل الصعوبات والمعيقات لنصل للنتيجة المطلوبة بمشيئة الله تعالى .

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في حين قام المساعد المدرسي علي بن مهدي آل رشيد بمتابعة الاختبارات عن بُعد في متوسطة الإمام مالك وثانوية الإمام الذهبي واطّلع على دخول جميع الطلاب لأداء الاختبار في منصة مدرستي

من جانبها نفذت المساعدة التعليمية (بنات ) شادية بنت سعيد القحطاني زيارات شملت المتوسطة الأولى والثانوية الثانية لمتابعة سير الاختبارات الإلكترونية

والوقوف على أداء عمليات الاختبارات من خلال المنصة ؛كما بيّنت القحطاني أن إدارة التعليم عممت بوقت كاف ٍ التعليمات المنظمة للاختبارات والدليل التفسيري لتقويم الطالبات عن بُعد في جميع المدارس الحكومية والأهلية

وكذلك عقدت اللقاءات وشكلت اللجان بقصد الاستعداد الأمثل للاختبارات عن بعد.