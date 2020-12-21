بعد 44 يوما.. النصر يعاود الانتصارات

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المناطق - متابعات

سجل فريق النصر الأول لكرة القدم، انتصاره الأول في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، منذ السابع من نوفمبر الماضي، حيث فاز آخر مرة أمام القادسية في الجولة الرابعة، قبل أن يعود لتحقيق النقاط الثلاث مجدداً، الإثنين، على حساب مضيفه الباطن بهدفين مقابل هدف واحد ضمن المرحلة التاسعة.
ويعد ذلك هو الفوز الثاني للفريق العاصمي في الموسم الجاري، بعد أن لازمته النتائج المتعثرة بتلقيه 6 خسائر، وتعادل، وانتصارين، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط بقي بهما في المركز الـ15، في حين تجمد الباطن في المركز السابع بـ11 نقطة.
وانطلقت المباراة التي استضافها ملعب السماوي في حفر الباطن بهجوم بادر به الضيوف، ولكن سرعان ماتراجع رتم المباراة إلى السجال في منتصف الملعب، دون خطورة واضحة من الطرفين، وسط حذر اتضح على معالم الفريقين، ليعودان إلى غرف الملابس دون وصول للشباك.
وفي الشوط الثاني، هدد النصر شباك مضيفه في أكثر من مناسبة، قبل أن يسجل عبر خالد الغنام، قبل أن يلغي الحكم الهدف بداعي التسلل، ولكن اللاعب ذاته نجح في منح الأصفر هدف الأسبقية برأسية عند الدقيقة (86)، ثم تحصل عبدالفتاح عسيري على جزائية نفذها المغربي نور الدين أمرابط بنجاح ليعزز تقدم النصر (90)، وقبل أن تلفظ المباراة أنفاسها قلص أصحاب الأرض الفارق بهدف فابيو أبرو.
ويلاقي النصر في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري، نظيره ضمك السبت، الـ26 من ديسمبر المقبل، في أول مباراة على «مرسول بارك» ملعبه الجديد، في حين يلعب الشباب ضد الباطن في اليوم نفسه.

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