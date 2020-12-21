احدث الأخبار

وزيرة الصناعة والتجارة الأردنية تلتقي بسفير المملكة لدى الأردن
الاقتصاد
 سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المالديف يقدم أوراق اعتماده للرئيس المالديفي
أبرز المواد
 أوروبا تصادق على استخدام لقاح “فايزر”
أبرز المواد
 أرامكو السعودية تجلب خدمات جوجل السحابية إلى المملكة
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يرأس غداً جلستي المنطقة الثالثة والرابعة من الدورة الرابعة للعام المالي الحالي
منطقة القصيم
 وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية .. طلبة جامعة جازان يواصلون اختباراتهم النهائية
منطقة جازان
 بعد 44 يوما.. النصر يعاود الانتصارات
أبرز المواد
 مدير تعليم الخرج ومساعديه يتفقدون سير الاختبارات في عدد من مدارس المحافظة
منطقة الرياض
 أمين منطقة عسير يدشن تطبيق المواطن للسفلتة والأرصفة
منطقة عسير
 أمير الجوف يؤسس ويدشن عدداً من المشاريع الصحية بالقريات
منطقة الجوف
 رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية
أبرز المواد
 الصحة تعلن تسجيل (168) حالة وتعافي (211) حالة وتدعو الجميع التسجيل للحصول على لقاح كورونا
أبرز المواد
وزيرة الصناعة والتجارة الأردنية تلتقي بسفير المملكة لدى الأردن

وزيرة الصناعة والتجارة الأردنية تلتقي بسفير المملكة لدى الأردن

الاقتصاد
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المالديف يقدم أوراق اعتماده للرئيس المالديفي

سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المالديف يقدم أوراق اعتماده للرئيس المالديفي

أبرز المواد
أوروبا تصادق على استخدام لقاح “فايزر”

أوروبا تصادق على استخدام لقاح “فايزر”

أبرز المواد
أرامكو السعودية تجلب خدمات جوجل السحابية إلى المملكة

أرامكو السعودية تجلب خدمات جوجل السحابية إلى المملكة

المنطقة الشرقية

أمير القصيم يرأس غداً جلستي المنطقة الثالثة والرابعة من الدورة الرابعة للعام المالي الحالي

أمير القصيم يرأس غداً جلستي المنطقة الثالثة والرابعة من الدورة الرابعة للعام المالي الحالي
http://almnatiq.net/?p=932726
المناطق - بريدة

يرأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة ، غداً جلستي المجلس الثالثة والرابعة من الدورة الرابعة للمجلس للعام المالي الحالي 1441/1442هـ ، وذلك في قاعة الدرعية بمقر الإمارة في مدينة بريدة.
وأوضح أمين عام مجلس المنطقة عسم بن إبراهيم  الرمضي أن المجلس سيستعرض خلال الجلسة المشاريع المنفذة والتي تحت التنفيذ المتعثرة والمتأخرة لبعض الجهات الحكومية بالمنطقة للعام المالي 1441/1442هـ ، كما سيناقش الاجتماع عدداً من المحاضر والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

روابط ذات صلة

أمير القصيم يطلق حملة هيئة الأمر بالمعروف التوعوية “الخوراج شرار الخلق”

أمير القصيم يطلق حملة هيئة الأمر بالمعروف التوعوية “الخوراج شرار الخلق”
جامعة القصيم توقع اتفاقية تعاون مع «هدف» لدعم توظيف خريجي الجامعة

جامعة القصيم توقع اتفاقية تعاون مع «هدف» لدعم توظيف خريجي الجامعة
عبر منصة مدرستي .. مدير تعليم البكيرية يقف على سير الاختبارات عن بعد

عبر منصة مدرستي .. مدير تعليم البكيرية يقف على سير الاختبارات عن بعد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*