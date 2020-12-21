أمير القصيم يرأس غداً جلستي المنطقة الثالثة والرابعة من الدورة الرابعة للعام المالي الحالي

المناطق - بريدة

يرأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة ، غداً جلستي المجلس الثالثة والرابعة من الدورة الرابعة للمجلس للعام المالي الحالي 1441/1442هـ ، وذلك في قاعة الدرعية بمقر الإمارة في مدينة بريدة.

وأوضح أمين عام مجلس المنطقة عسم بن إبراهيم الرمضي أن المجلس سيستعرض خلال الجلسة المشاريع المنفذة والتي تحت التنفيذ المتعثرة والمتأخرة لبعض الجهات الحكومية بالمنطقة للعام المالي 1441/1442هـ ، كما سيناقش الاجتماع عدداً من المحاضر والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.