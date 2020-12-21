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أرامكو السعودية تجلب خدمات جوجل السحابية إلى المملكة

أرامكو السعودية تجلب خدمات جوجل السحابية إلى المملكة

المنطقة الشرقية

أرامكو السعودية تجلب خدمات جوجل السحابية إلى المملكة

أرامكو السعودية تجلب خدمات جوجل السحابية إلى المملكة
http://almnatiq.net/?p=932729
المناطق - الظهران

أعلنت شركة أرامكو السعودية للتطوير التابعة لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) اليوم عن عقد شراكة مع شركة جوجل لتقديم الخدمات السحابية (جوجل كلاود) ذات الأداء  والسرعة العاليين لعملاء المؤسسات في المملكة العربية السعودية.

وستتم إضافة المملكة لشبكة مناطق منصات جوجل السحابية العالمية كجزء من اتفاقية التحالف الإستراتيجي التي وقعتها الشركة مع جوجل كلاود الشهر الجاري، وستقوم بدورها جوجل كلاود بإنشاء وتشغيل منطقة خدمات سحابية جديدة في المملكة، فيما سيتم إنشاء شركة جديدة  لتوفير الحلول الخدمات السحابية للعملاء، مع التركيز على قطاع الأعمال داخل المملكة.

وستمكّن منطقة الخدمات السحابية الجديدة، الشركات والمنظمات في جميع أنحاء المملكة من تعظيم وجودها السوقي، مع توفير منتجات وخدمات رقمية بصورة أسرع وأكثر موثوقية.

ويفيد هذا التعاون  من الطلب المتزايد على الخدمات السحابية في المملكة، حيث من المتوقع أن تصل الفرص السوقية إلى نحو 10 مليارات دولار بحلول عام 2030م. ومع تزايد الاعتماد على خدمات الإنترنت خلال جائحة  فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، فقد تضاعفت وتيرة التحوّل نحو الحلول الرقمية. ومن شأن نشر خدمات جوجل السحابية (جوجل كلاود) والبنية التحتية في المملكة، توفير حلول قوية وموثوقة وذات جودة عالية لتلبية الطلب المتزايد على خدمات تقنية المعلومات والخدمات السحابية.

وبهذه المناسبة قال نائب الرئيس الأعلى للخدمات الفنية في أرامكو السعودية، الأستاذ أحمد السعدي: “نحن نعيش في عالم تلعب فيها البيانات دورًا رئيسًا، ومن الضروري أن توفّر الشركات بنية تحتية آمنة  لحماية بياناتها، إضافة إلى الأدوات التي تمكّن تلك الشركات من الاستفادة القصوى من تلك البيانات. ومن شأن جلب جوجل كلاود إلى المملكة أن يوفر فوائد كبيرة آنيًا ومستقبليًا. ونشكر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على دعمها لهذه المبادرة، حيث يعتمد مستقبل تحوّل ونمو قطاع الأعمال في المملكة على قدرته على  الاستفادة من الخدمات السحابية”.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لجوجل كلاود، السيد توماس كوريان: “نحن ملتزمون بمساعدة الشركات في تحديث وتسريع تحوّلاتها الرقمية باستخدام جوجل كلاود. وبموجب هذه الاتفاقية، ستتوفر حلول وتقنيات جوجل كلاود المبتكرة للعملاء والشركات العالميين في المملكة العربية السعودية لتمكينهم من خدمة المستهلكين النهائيين بشكل أفضل”.

تقدم جوجل كلاود لعملائها حلولاً متعددة تشمل الذكاء الاصطناعي والتحليلات الذكية وإدارة البيانات والأمن والبنية التحتية وتحديث التطبيقات. كما أن جوجل كلاود تقدم هذه الخدمات على مستوى العالم، في الوقت الذي تستخدم فيه الطاقة المتجددة بنسبة 100 % لتشغيل عملياتها”.

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