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أوروبا تصادق على استخدام لقاح “فايزر”

أوروبا تصادق على استخدام لقاح “فايزر”
http://almnatiq.net/?p=932732
المناطق - وكالات

أجازت الوكالة الأوروبية للأدوية، يوم الاثنين، استخدام لقاح كورونا الذي أنتجته شركتا فايزر وبايونتيك، مما يمهد للبدء بحملات التلقيح في الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام.

وقالت المديرة العامة للوكالة، إيمير كوك: “يسرني أن أعلن أن اللجنة العلمية للوكالة الأوروبية للأدوية اجتمعت اليوم (الاثنين)، ووافقت على السماح بطرح اللقاح الذي طورته شركتا فايزر وبايونتيك في سوق الاتحاد الأوروبي”.

ويأتي القرار في الوقت الذي تواجه فيه المملكة المتحدة سلالة متحورة من فيروس كورونا، تنتشر بصورة أسرع، لكن لا توجد أدلة على أنها قد تكون أكثر خطورة.

ودفع ظهور تلك السلالة من “كوفيد-19″، الكثير من الدول إلى إغلاق حدودها أو حظر الطيران مع بريطانيا، مثل ألمانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وكندا والهند.

ومن الدول العربية، أوقفت كل من السعودية والكويت وعمان والسودان والأردن والمغرب، الرحلات الجوية مع بريطانيا.

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