احدث الأخبار

وزيرة الصناعة والتجارة الأردنية تلتقي بسفير المملكة لدى الأردن
الاقتصاد
 سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المالديف يقدم أوراق اعتماده للرئيس المالديفي
أبرز المواد
 أوروبا تصادق على استخدام لقاح “فايزر”
أبرز المواد
 أرامكو السعودية تجلب خدمات جوجل السحابية إلى المملكة
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يرأس غداً جلستي المنطقة الثالثة والرابعة من الدورة الرابعة للعام المالي الحالي
منطقة القصيم
 وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية .. طلبة جامعة جازان يواصلون اختباراتهم النهائية
منطقة جازان
 بعد 44 يوما.. النصر يعاود الانتصارات
أبرز المواد
 مدير تعليم الخرج ومساعديه يتفقدون سير الاختبارات في عدد من مدارس المحافظة
منطقة الرياض
 أمين منطقة عسير يدشن تطبيق المواطن للسفلتة والأرصفة
منطقة عسير
 أمير الجوف يؤسس ويدشن عدداً من المشاريع الصحية بالقريات
منطقة الجوف
 رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية
أبرز المواد
 الصحة تعلن تسجيل (168) حالة وتعافي (211) حالة وتدعو الجميع التسجيل للحصول على لقاح كورونا
أبرز المواد
وزيرة الصناعة والتجارة الأردنية تلتقي بسفير المملكة لدى الأردن

وزيرة الصناعة والتجارة الأردنية تلتقي بسفير المملكة لدى الأردن

الاقتصاد
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المالديف يقدم أوراق اعتماده للرئيس المالديفي

سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المالديف يقدم أوراق اعتماده للرئيس المالديفي

أبرز المواد
أوروبا تصادق على استخدام لقاح “فايزر”

أوروبا تصادق على استخدام لقاح “فايزر”

أبرز المواد
أرامكو السعودية تجلب خدمات جوجل السحابية إلى المملكة

أرامكو السعودية تجلب خدمات جوجل السحابية إلى المملكة

المنطقة الشرقية

وزيرة الصناعة والتجارة الأردنية تلتقي بسفير المملكة لدى الأردن

وزيرة الصناعة والتجارة الأردنية تلتقي بسفير المملكة لدى الأردن
http://almnatiq.net/?p=932738
المناطق - الرياض

استقبلت وزيرة الصناعة والتجارة الأردنية مها العلي في مكتبها بالوزارة اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، إضافة إلى بحث تبادل الزيارات بين رجال الأعمال والمستثمرين، والعمل على إزالة جميع المعوقات الإجرائية لما من شأنه زيادة التبادل التجاري بين البلدين.

روابط ذات صلة

سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المالديف يقدم أوراق اعتماده للرئيس المالديفي

سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المالديف يقدم أوراق اعتماده للرئيس المالديفي
الصحة تعلن تسجيل (168) حالة وتعافي (211) حالة وتدعو الجميع التسجيل للحصول على لقاح كورونا

الصحة تعلن تسجيل (168) حالة وتعافي (211) حالة وتدعو الجميع التسجيل للحصول على لقاح كورونا
الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة

الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*